Lokale uitbraken in rusthuizen doen aantal besmettingen bijna verdubbelen: meer dan 250 nieuwe gevallen erbij TT

28 mei 2020

11u10 136 Er zijn de afgelopen 24 uur 257 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat er weer heel wat meer zijn dan gisteren (137) en de voorbije dagen. De stijging doet zich vooral voor in enkele woonzorgcentra, zoals in Beveren. In de ziekenhuizen werden 47 nieuwe patiënten opgenomen, ook een licht hoger cijfer dan gisteren (36). De totale bezetting in de ziekenhuizen daalde wel verder tot 1.060, net als op intensieve zorgen waar nu nog 205 mensen verzorgd worden. Er werden 31 nieuwe overlijdens gemeld (tegenover 36 gisteren).



Met de 47 nieuwe opnames kennen we tegenover gisteren (36) een stijging, al zitten we nu al zes dagen op rij onder de grens van 50 opnames per dag.



Uit de ziekenhuizen werden dan weer 107 mensen ontslagen. In totaal liggen er nu nog 1.060 patiënten in de ziekenhuizen, waarmee de grens van 1.000 die op 21 maart werd overschreden, stilaan in zicht komt. De algemene trend blijft dus ook hier dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april.



Ook vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er goed nieuws: daar liggen nu 15 patiënten minder dan gisteren, wat het totaal op 208 brengt. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Er werden jammer genoeg wel 31 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.388 (zwarte lijn). Van die 31 overleden 18 mensen in het ziekenhuis en 9 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 78 procent bevestigd door een Covid-test. Er stierven 16 mensen in Vlaanderen, 12 in Wallonië en 3 in Brussel.

Langs de andere kant zijn er ook al 15.572 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).



257 nieuwe besmettingen, vooral in woonzorgcentra

Er zijn verder 257 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een fikse stijging ten opzichte van de 137 bevestigde gevallen van gisteren, en van de dagen ervoor. Er werden 13.917 tests uitgevoerd. De stijging lijkt zich vooral voor te doen in de woonzorgcentra, waar 126 nieuwe besmettingen werden gerapporteerd, tegenover 26 de voorbije dagen. Waarschijnlijk gaat het om lokale uitbraken, zoals begin deze week nog in Oud-Turnhout was vastgesteld. Via de gewone kanalen werden er 131 nieuwe gevallen gemeld.

Van de nieuwe gevallen wonen er 143 in Vlaanderen, 86 in Wallonië en 28 in Brussel. De grootste stijgingen vonden plaats in Moeskroen, waar er maar liefst 39 nieuwe gevallen in een dag tijd zijn gemeld, en Beveren. Daar gaat het om 19 nieuwe bevestigde besmettingen in een rusthuis in de gemeente.

In totaal zijn er nu meer dan 800.000 afgenomen sinds het begin van de uitbraak van de epidemie.



Lees ook: IN KAART. Zoveel besmettingen met het coronavirus zijn er in uw gemeente bijgekomen

