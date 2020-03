Lokale besturen mogen GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen AW

09 maart 2020

14u04

Bron: Belga 2 Binnenkort mogen steden en gemeenten GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar maar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. De Vlaamse regering keurde daarvoor vrijdag een ontwerp van decreet goed.

Vanmorgen werd de maatregel voorgesteld door minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (beiden Open Vld). Dat gebeurde aan een gevaarlijk kruispunt aan de GO!-basisschool Kaleido in Vilvoorde. "Vandaag de dag moeten we vaststellen dat er in de zones waar snelheidsbeperkingen gelden van 30 of 50 kilometer per uur, nauwelijks handhaving is. We willen de lokale besturen nu zelf een tool geven om effectief over te gaan tot handhaving", legt minister Peeters uit.



Het moet gaan om lichte snelheidsovertredingen van minder dan 20 kilometer per uur te snel, en ze moeten vastgesteld worden door een automatische camera. De GAS-boetes zullen meer financiële middelen opleveren voor lokale besturen, maar de hoop is ook om een mentaliteitswijziging tot stand te brengen.



"Die rijcultuur veranderen is het eerste objectief. Dat daardoor ook meer middelen terechtkomen bij lokale besturen is ook een goede zaak, want zij kunnen die absoluut goed gebruiken. Denk maar aan de klimaatuitdagingen, verkeersveiligheid en betere fietspaden", aldus Somers.

Wegvallen van fysieke ingrepen

Een bijkomend voordeel is dat lokale besturen zo niet langer moeten terugvallen op fysieke ingrepen als verkeersdrempels en wegversmallingen om het verkeer te stremmen. Dat zijn vaak oplossingen, die de doorstroming hypothekeren en onnodig veel geld kosten.

"Ik hoop dat de maatregel een effect zal hebben op de snelheid van de automobilisten hier", reageert Birgit Turf, de directrice van de GO!-basisschool Kaleido in Vilvoorde. "De combinatie van het foutparkeren en de hardrijders die daar gewoon voorbijgaan, maakt dat het toch wel heel gevaarlijk is voor onze kinderen.”