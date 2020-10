Lokale besturen mogen GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen SVM

07 oktober 2020

21u47

Bron: Belga 10 Steden en gemeenten zullen binnenkort GAS-boetes mogen uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar maar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. Dat is een van de maatregelen uit een verzameldecreet mobiliteit dat vandaag goedgekeurd is in het Vlaams Parlement.

De handhaving van kleine verkeersovertredingen in zones 30 en 50 is al langer een probleem. De Vlaamse regering wil daarom aan de lokale besturen de mogelijkheid geven om kleine overtredingen (tot 20 km/u te snel) te beboeten via GAS-boetes.

De boetes moeten wel vastgesteld worden door een automatische camera. De GAS-boetes moeten niet alleen zorgen voor meer financiële middelen voor de lokale besturen, men hoopt ook dat het een mentaliteitswijziging tot stand brengt.

“Meer middelen naar lokaal niveau”

"Met deze maatregel worden er opnieuw meer middelen en autonomie doorgeschoven naar het lokale niveau”, stelt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “De lokale besturen zullen hiermee aan de slag gaan. Betere handhaving zal leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging van bestuurders in het verkeer en dat is een goede zaak.”

Ook minister van Mobiliteit Lydia Peeters is blij met de maatregel. "Op deze manier krijgen lokale besturen de kans om er die plekken uit te pikken waar te weinig wordt gecontroleerd. Voor de verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen én in woonwijken is dit een goede zaak", zegt de Open Vld-minister.

Gewestelijk Mobiliteitsplan op de schop

De GAS-boete voor kleine verkeersovertredingen is maar een van de vele maatregelen in het goedgekeurde verzameldecreet, een soort potpourri aan ingrepen op het vlak van mobiliteit en openbare werken. Zo gaat in het decreet het gewestelijk Mobiliteitsplan op de schop en wordt dat vervangen door een mobiliteitsvisie voor de lange termijn.

Daarnaast wordt ook de retributie voor laadpalen langs gewestwegen en autosnelwegen tot minstens 2025 afgeschaft. Die belasting wordt vaak gezien als een hindernis voor het plaatsen van laadpalen.