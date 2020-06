Logiessector aan de kust neemt twijfelachtige start MDG

12 juni 2020

11u04

Bron: Belga 0 De logies aan de kust nemen een twijfelachtige start in juni. Dat blijkt uit een rondvraag van provinciebedrijf Westtoer. Komend weekend zijn voor het eerst meerdaagse uitstappen weer toegestaan. Bij hotels, vakantieparken en -woningen komen reservaties gestaag binnen. Campings spreken van een goede bezetting van campers, maar ook daar komen de toeristische boekingen wat traag op gang.

Er is geen overrompeling bij de logiessector aan de kust. Vooral vakantieparken zoals Center Parcs noteren een aarzelende start. Dat komt omdat de subtropische zwembaden nog niet open zijn. De bezetting gaat daar voor komend weekend niet boven de 25 procent.

Meer reservaties in juli bij opening zwembaden

In juli zijn er merkelijk meer reservaties omdat vanaf dan de zwembaden wel opengaan. Ook bij de hotels aan de kust komen reservaties met mondjesmaat binnen. Het aantal boekingen groeit wel elke dag en voor de zomer lopen de reservaties goed. Vakantiewoningen krijgen vooral reservaties voor juli en augustus, maar ook voor de weekends in juni wordt er geboekt. Volgens de sector is er nog een ruim aanbod beschikbaar voor de zomermaanden.

Stijging aantal camperplaatsen

Een opvallende trend is dat de camperplaatsen, zowel op camperparken als op de campings, sinds de heropening op 8 juni goed bezet zijn. Ook voor de zomer hebben tal van campergebruikers al een camperplaats gereserveerd. De nieuwe boekingen op de toeristische kampeermogelijkheden voor de komende zomer komen wat traag op gang.

"Traditioneel boekt de Belgische kampeerder ook pas enkele dagen voordien en speelt het weer hierbij een grote rol", klinkt het bij Westtoer. De kustcampings hopen dat de bezetting tussen 10 juli en 15 augustus vrij normaal zal zijn.

