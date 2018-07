Loden hitte, maar toch wateroverlast: man steekt gat in waterleiding met spade Didier Verbaere

02 juli 2018

15u04

Bron: eigen berichtgeving

Vlaanderen kreunt onder de hitte maar de brandweer van Lede kreeg gisterenochtend om 10.30 uur een oproep voor wateroverlast in het naburige Serskamp. De oorzaak lag niet bij een klassiek zomers onweer dat straten blank had gezet. Maar bij een ijverige bewoner van het Wolfgat die met een spade een gat in de waterleiding naar zijn huis had gestoken. Dat zorgde voor een verfrissende douche en weinig schade. De brandweer van Lede snelde ter hulp om de waterleiding af te sluiten aan de straat.