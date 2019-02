Lode Vereeck: “Met unieke transactietaks kunnen alle belastingen op de schop” TT

26 februari 2019

13u26

Bron: Belga 0 Open Vld-senator Lode Vereeck stelt de unieke transactietaks voor om te komen tot een fundamentele en haalbare hervorming van het belastingstelsel op maat van de nieuwe tijd. Zo stelt hij in zijn boek Taksjager dat hij vanmiddag in de Senaat voorstelde.

De unieke transactietaks is een echte single tax, die alle andere belastingen en verplichte sociale bijdragen van alle overheden in dit land vervangt door één enkele taks van 1,216 procent per transactie.

Vereeck benadrukt dat de unieke transactietaks komaf maakt met de belastingbrief en met alle fiscale uitzonderingen, aftrekposten en achterpoortjes. Vandaag beschikken wij over de technologie om zo'n unieke taks te realiseren, vervolgt hij. Via een taksrekening, die gekoppeld is aan elk financieel instrument waarmee betalingen of overdrachten gebeuren, wordt de belasting automatisch en bevrijdend doorgestort aan de fiscus. Belastingbrieven behoren daardoor tot het verleden.

Vereeck voert nog een sociale correctie door: "Hoe laag het tarief van de unieke transactietaks ook moge zijn (1,216 procent), de laagste inkomens zullen dus ook 'positieve' belastingen betalen en zouden er dus op achteruitgaan in vergelijking met nu. Om dat te vermijden en dezelfde progressiviteit te bewaren moet de unieke transactietaks worden aangevuld met een basisbijslag (een beperkt basisinkomen) te vergelijken met de kinderbijslag, maar dan voor alle leeftijden." Hij denkt aan een basisbijslag van 300 euro voor ieder die ouder dan 18 jaar is.

Voor de auteur staat de unieke transactietaks garant voor een volledige financiering van de overheid. Ook de vrees dat de geld- en kapitaalmarkten zullen opdrogen is ongegrond, want de bestaande belastingen op geld- en kapitaaltransacties worden afgeschaft. Fraude is zo goed als onmogelijk en belastingontwijking (bijvoorbeeld door ruilhandel of fusies van ondernemingen) loont niet". Doordat niet alleen inkomen en consumptie, maar ook vermogensverrichtingen belast worden, is de unieke transactietaks progressief en rechtvaardig", maakt hij zich sterk.

Volgens Vereeck kan de taks ook probleemloos toegepast worden op betalingen met cryptomunten zoals de bitcoin.

Lode Vereeck, ‘Taksjager. Op zoek naar een fiscaal ideaal’, Uitgeverij Vrijdag, telt 192 pagina's en kost 19,95 euro.