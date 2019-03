Lode Ceyssens (CD&V): “Structurele onderfinanciering van Limburg moet stoppen” HR

CD&V Limburg heeft zaterdag de kick-off van haar campagne gegeven met een provinciaal congres in de Genkse C-mine. "De échte inzet van de verkiezingen: de structurele onderfinanciering van Limburg stoppen", stelt Vlaams lijsttrekker Lode Ceyssens.

CD&V Limburg wil met haar sterkst mogelijke Limburgse vertegenwoordiging in het Vlaams en federaal parlement zetelen. "Limburg is geen provincie van extremen en witte konijnen, maar van redelijkheid en sterke lokale mensen. We trekken met 16 burgemeesters, 17 schepenen, 2 gedeputeerden, 7 parlementsleden, 1 minister en heel wat gemeenteraadsleden naar de kiezer. Want het zal nodig zijn", zegt nationaal voorzitter en federaal lijsttrekker Wouter Beke.

Stedenfonds

Volgens de christendemocraten is het op 26 mei namelijk 'money time'. "Waar 14 oktober ging over lokale besturen en het al dan niet blijven bestaan van Limburg, zal het straks gaan over de Limburgse levenskwaliteit die achteruit gaat of toeneemt, en verankerd wordt voor generaties", stelt Lode Ceyssens. "Het is overduidelijk dat partijen als N-VA en Open Vld niet willen raken aan de principes van het stedenfonds. Voor hen moeten Antwerpen en de grootste centrumsteden de slokop blijven van het Vlaamse geld. Maar in het belang van alle Limburgse gemeenten en steden is dat niet langer tolereerbaar en moet dat veranderen."

Armoede

CD&V maakt zich sterk dat Limburg een goede balans tussen ecologie en economie heeft, veel in groene energie heeft geïnvesteerd, en fors heeft ingezet op zowel jobcreatie als armoedebestrijding. "Het Limburgse samenlevingsmodel is een voorbeeld voor Vlaanderen. En net dat willen sommigen ons afnemen", klonkt het voorts. "Willen we die balans blijven behouden, dan zal er fors geïnvesteerd moeten worden: in mobiliteit, in klimaat, in onderwijs en jobs, in veiligheid, en in zorg. Anders dreigt het Vlaanderen in Limburg te worden, terwijl wij net Limburg in Vlaanderen willen zijn."

