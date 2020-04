Lockdownfeestje "tegen verveling” eindigt voor Luikenaar in de cel KVDS

18 april 2020

23u04

Bron: Belga 27 De politie van Luik heeft een man opgepakt die een clandestien feestje organiseerde in zijn appartement. Dertien aanwezigen namen deel aan de bijeenkomst. De man was eerder al twee keer beboet voor het niet naleven van de quarantainemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt.

De 33-jarige huurder had enkele kennissen uit onder meer Brussel, Antwerpen en Flémalle uitgenodigd. In totaal dertien personen waren in de nacht van vrijdag op zaterdag aanwezig op de 'flat-party'.

Lachgas

Buren verwittigden de politie. Die ontdekte ook lachgas in de flat van de man. Tijdens zijn verhoor legde hij uit dat hij het avondje had georganiseerd om de verveling te verjagen.





De verdachte bleek hardleers te zijn: op 15 april was hij al twee keer beboet voor het niet naleven van de quarantainemaatregelen. De dertiger zal nu via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechter terecht moeten verschijnen.