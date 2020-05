Lockdownfeest met 16 aanwezigen ontaardt in ruzie, agenten schrijven voor 4.500 euro boetes uit mvdb Bron: SudPresse - Belga

11 mei 2020

10u57 116 Ans (omgeving Luik) Een familiefeest met liefst zestien aanwezigen is zaterdagavond op politiebevel stilgelegd in een woning in Ans nabij Luik, melden de SudPresse-kranten. De geïnviteerden deden zichzelf de das om nadat het prettige samenzijn was ontaard in een felle ruzie die tot in de omliggende straten te horen was. Vijf personen zijn administratief aangehouden. Agenten schreven voor 4.500 euro aan boetes uit.

De zonnige zaterdagavond leek wel ideaal barbecue- of aperitiefweer. Ook in de rue Paul Janson in Ans, een straat die voornamelijk uit rijhuizen bestaat. Het beperkte sociale contact met vier personen ging pas een dag later in, maar daar veegden de aanwezigen dubbeldik hun voeten aan.



Zestien personen negeerden de lockdown en tekenden present. Hun lawaaierige ruzie midden op de avond wekte de aandacht van meerdere buren.



Agenten van de zone Ans/St-Nicolas gingen langs. Deze zagen zich genoodzaakt zelfs de hulp in te roepen van ploegen van omliggende zones. Het feest stilleggen gebeurde niet zonder slag of stoot. Vijf personen kregen een administratieve aanhouding wegens weerspannigheid.



In overeenstemming met de omzendbrief van de parketten kreeg de organiserende bewoner een boete opgelegd van 750 euro. De andere vijftien moeten 250 euro dokken. Samengeteld maakt dit een totaal van 4.500 euro aan onmiddellijk te innen boetes. Indien sommigen al eerder in overtreding waren tijdens de lockdown, krijgen ze nog een dagvaarding voor de strafrechter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.