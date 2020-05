Lockdown zorgt voor pak meer oproepen bij Antigifcentrum: “Er zijn er zelfs die uit smetvrees een javelbad nemen” SPK - MVDB

19 mei 2020

07u50 22 De gevolgen van de lockdown laten zich ook bij het Antigifcentrum voelen. Het 24 uur bemand noodnummer kreeg in maart bijna 800 oproepen meer (+15 procent) dan in dezelfde maand vorig jaar. En in april waren er al 20 procent meer oproepen - een nooit geziene toename. “Er zijn er zelfs die uit smetvrees een javelbad nemen.”



De lockdown zorgt ervoor dat mensen meer tijd hebben om hun kot uitgebreid te poetsen, waardoor het aantal ongevallen met reinigingsproducten toeneemt. De andere verklaring voor de stijging: we zijn blijkbaar erg inventief en gedreven om onze leefomgeving én onszelf te ontsmetten.

Dat geëxperimenteer loopt echter vaak niet goed af: het aantal oproepen bij het Antigifcentrum voor incidenten met bleekwater (javel) ging maal twaalf, die met handgels maal zes. Tot viermaal meer mensen denken zichzelf met ontsmettende oppervlaktedetergenten als Dettol, brandalcohol of essentiële oliën van het virus te kunnen vrijwaren. “Onder andere zepen, detergenten en handgels worden vaker én in grotere hoeveelheden gebruikt. Er zijn er zelfs die uit smetvrees een javelbad nemen”, weet adjunct-algemeendirecteur dr. Dominique Vandijck. “Doe dat nooit, net als de handen ontsmetten met bleekwater of het goedje gebruiken om te douchen. Elke verkeerde toepassing kan ernstige brandwonden of zelfs orgaanfalen tot gevolg hebben.”

Trump

Toen Amerikaans president Donald Trump eind april suggereerde ontsmettingsmiddelen te injecteren, zagen de producenten van detergenten zich genoodzaakt om meteen expliciet te waarschuwen dat hun producten nooit mogen opgedronken of geïnjecteerd worden. Ook het Antigifcentrum kreeg toen meer oproepen met vragen hierover binnen.

Door meer tijd en een grotere smetvrees, wordt ook het huis grondiger en frequenter schoongemaakt. “Vanuit de idee om nog beter te kunnen reinigen of ontsmetten, gaan sommigen producten mengen, wat een groot risico op chemische dampen kan vormen”, aldus de topman. Ook bleekwater overgieten in lege flessen, is absoluut te vermijden.

Tips

Experimenteer niet met geneesmiddelen.

Hou kinderen weg van handgels. Zij zijn extra gevoelig voor alcoholvergiftiging.

Gebruik nooit brandalcohol of bleekwater om de handen te ontsmetten.

Gebruik geen essentiële oliën om het lichaam te reinigen.

Giet reinigingsproducten nooit over in kleinere (drank)flessen, om vergissingen te vermijden.

Het Antigifcentrum is 24/7 bereikbaar op het gratis nummer 070 245 245. Meer info en preventietips: www.antigifcentrum.be.