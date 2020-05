Lockdown zorgt voor meer vragen over gameverslaving: “Tijdelijk meer gamen is geen probleem, maar het mag geen gewoonte worden” Helena Lauwers

14 mei 2020

17u42

Bron: eigen berichtgeving 10 De coronacrisis houdt kinderen en jongeren al weken thuis. Geen school, sporttraining of muziekschool, en dus meer tijd om te gamen. Telewerkende ouders knijpen sneller een oogje dicht over een extra uurtje schermtijd, al maken sommige zich ook zorgen. Kinderpsycholoog dr. Simon De Winter waarschuwt voor de gevolgen op lange termijn: “Heel veel gamen mag geen gewoonte worden.”

“Sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan, krijg ik beduidend meer vragen van bezorgde ouders over het gamegedrag van hun kinderen”, vertelt Simon De Winter, kinderpsycholoog en doctor in de pedagogie. “Dat is helemaal niet raar, want er zijn heel veel activiteiten weggevallen.” Bij de meesten is dit extra gamen tijdelijk, stelt hij meteen gerust. Het kan een manier zijn om de verveling tegen te gaan, en dat is niet meteen problematisch. Toch moeten ouders en kinderen er waakzaam voor zijn dat er in deze periode geen slechte gewoontes gecreëerd worden die ook na corona blijven hangen. “Vier weken is al genoeg om een nieuwe gewoonte aan te leren, en we zitten nu in de negende week van de lockdown”, waarschuwt De Winter.

Concrete afspraken

Wanneer het gamen negatieve gevolgen met zich meebrengt, zoals ruzies of slechte schoolresultaten, maar het lukt niet om te minderen, is er volgens de psycholoog sprake van problematisch gedrag. “Wanneer het gamen jou controleert, in plaats van jij het gamen, is er een probleem en kan een gameverslaving ontwikkeld worden”, legt De Winter uit. De psycholoog ontwikkelde een website waarop ouders en gamende jongeren heel wat tips kunnen terugvinden om problematisch gedrag te herkennen en er iets aan te doen. “Ouders die vermoeden dat het gamegedrag van hun kroost de verkeerde kant uitgaat, gaan best met hun kinderen in gesprek. Concrete afspraken over de tijd en het aantal spelletjes, maar ook wederzijds begrip zijn een belangrijke eerste stap”, legt de psycholoog uit. “Maak ook gebruik van de technische mogelijkheden om de schermtijd te beperken”, vervolgt hij. “Op zo goed als elke spelconsole kan je beperkingen instellen.”

Videobellen als alternatief

Een extra moeilijkheid in deze coronatijden is om een volwaardig alternatief aan te bieden voor de tijd die vrijkomt. “De vrije tijd invullen met waardevolle familiemomenten werkt het best”, aldus De Winter, “Organiseer eens een filmavond of speel gezelschapsspelletjes met het gezin.” Aan de meeste online games zit bovendien een belangrijk sociaal aspect verbonden. “Verlies dat zeker niet uit het oog”, vult hij aan.

In normale tijden zou de psycholoog aanraden om af te spreken met vrienden om het sociaal contact te vervangen. “Dat is moeilijker nu, maar kan opgevangen worden door bijvoorbeeld te videobellen of chatten”, legt hij uit. “In tijden van corona moeten we dit zien als sociaal contact en niet meetellen als schermtijd.”

