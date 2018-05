Locatie van nieuwe Antwerpse scholen zal afhangen van luchtkwaliteit kv

03 mei 2018

21u24

Bron: Belga 0 De stad Antwerpen heeft een beoordelingskader uitgewerkt om bij het afleveren van vergunningen voor kinderdagverblijven en scholen rekening te houden met de luchtkwaliteit in de omgeving.

Nieuwe dergelijke projecten zullen in principe niet meer worden ingeplant in zones met een hoge luchtverontreiniging of te veel omgevingslawaai, en ook uitbreidingen worden er moeilijk. Volgens het stadsbestuur is Antwerpen de eerste stad in Vlaanderen met zo'n systeem. Het zal na drie jaar geëvalueerd worden.

Tot nu toe werken lokale besturen vooral met richtlijnen rond de afstand tot drukke verkeersaders om slechte luchtkwaliteit aan nieuwe scholen te voorkomen. "Maar we beschikken in Antwerpen over gedetailleerde lucht- en geluidskaarten", zegt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Het nieuwe beoordelingskader kijkt naar lokale omgevingsfactoren om de inplanting of uitbreiding van scholen en kinderdagverblijven te beoordelen."

Op plaatsen die flirten met de bestaande normen, zullen wel nog kinderdagverblijven en scholen kunnen komen, maar zal de stad milderende maatregelen opleggen zoals luchtfiltering of het anders oriënteren van de gebouwen. Bestaande gebouwen in omgevingen met slechte luchtkwaliteit kunnen bovendien rekenen op steun uit een nieuw fonds, waarvoor geld zal worden doorgestort uit de inkomsten van de lage-emissiezone.

