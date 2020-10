Exclusief voor abonnees

Livestreaming en beperkt publiek vergen ook aanpassing van professoren en docenten: “Ik word onnozel van aanbod online tools”

Marc Coppens

02 oktober 2020

16u55

0

Corona heeft ook het lesgeven aan universiteiten aan banden gelegd: slechts een beperkt aantal studenten mag het college live bijwonen, de anderen kunnen volgen via een livestream. Professoren die excelleren in bomvolle auditoria zijn eraan voor de moeite. Ze missen de knikkende hoofden, de vragende blikken en fijn gestelde vragen. “Dit is wel beter dan lesgeven voor een lege aula met alleen maar een camera voor je neus.”