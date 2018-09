LIVESTREAM. Volg hier het Gentse lijsttrekkersdebat

Redactie

18 september 2018

19u55

Bron: VTM NIEUWS, De Morgen

0

De lokale verkiezingen staan voor de deur en ook in Gent staat er veel op het spel. Wat willen de kandidaat-burgemeesters veranderen (of net niet) aan de mobiliteit, de veiligheid en het groenbeleid in hun stad? Wat kan en moét er beter? Vanaf 20 uur kan je hier de livestream volgen van het debat, georganiseerd door VTM NIEUWS en De Morgen.