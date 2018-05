LIVESTREAM. Persconferentie naar aanleiding van schietpartij in Luik Redactie

29 mei 2018

11u36

Om 12u45 geeft de politie een persconferentie over de schietpartij in Luik. Daarbij zijn zeker twee agenten en één voorbijganger gedood. De dader is geneutraliseerd door de politie. Volg hier de persconferentie live.