LIVESTREAM. Ons land herdenkt de aanslagen van 22 maart

22 maart 2018

07u51

Vandaag is het exact twee jaar geleden dat ons land getroffen werd door dodelijke aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek, in Brussel. Daarbij vielen in totaal 32 dodelijke slachtoffers en meer dan 300 gewonden. De herdenkingsplechtigheden zullen plaatsvinden op de luchthaven van Zaventem, in het metrostation Maalbeek en aan het monument aan het Schumanplein. U kan alle herdenkingen live volgen via de livestream hierboven.

Naasten van de slachtoffers kunnen op deze symbolische plaatsen deelnemen aan een bezinningsmoment. Er is ook een ontmoeting tussen de getroffen families en een delegatie van hulpverleners en interventiediensten. Premier Charles Michel zal alle herdenkingsplechtigheden bijwonen.

Brussels Airport

De dag van herdenkingen begon op Brussels Airport. Om 7.58 uur hield premier Charles Michel er samen met de slachtoffers en hun naasten en het personeel van Brussels Airport een minuut stilte en legde hij bloemen neer bij de herdenkingsplaat in de vertrekhal. Dat is het exacte tijdstip waarop de terroristen Ibrahim El Bakraoui (29) en Najim Laachraoui (24) valiezen vol explosieven lieten ontploffen in de vertrekhal van de luchthaven.

Het werd een sereen herdenkingsmoment voor de slachtoffers en hun naasten, maar ook voor de vele voorbijgangers en luchthavenpersoneel in de vertrekhal. Die werd enkele minuten gehuld in volledige stilte en maakten zichtbaar emoties los bij de getroffen families.

Premier Charles Michel was omringd door verschillende regeringsleider waaronder de ministers Jan Jambon, Koen Geens, Maggie De Block, Francois Bellot, Didier Reynders en minister-president Geert Bourgeois. Aan de herdenkingsplaat werden bloemenkransen en foto's van de slachtoffers neergelegd en verschillende kaarsen aangestoken. Een belangrijk moment voor de stewardessen en stewards, die afsloten met een groepsknuffel.

Maalbeek

In metrostation Maalbeek volgt er om 9.11 uur een minuut stilte voorafgegaan door het neerleggen van bloemen. Iets meer dan een uur na de aanslagen op Zaventem volgde er om 9.11 uur een explosie in een vol metrostel met pendelaars die op weg waren naar het werk. Hier vielen opnieuw 16 dodelijke slachtoffers. Hun voornamen worden nog tot en met maandag afgebeeld op de digitale reclameborden in Maalbeek. Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close zullen deze plechtigheid bijwonen. Nadien is er voor de slachtoffers en hun naasten tot 13.00 uur een mogelijkheid tot bezinning.

Schumanplein

Daarna verplaatsen de herdenkingsplechtigheden zich naar het monument vlakbij het Schumanplein. Daar zal premier Charles Michel tenslotte om 10.00 uur bloemen neerleggen ter ere van alle slachtoffers van terreuraanslagen in België en in het buitenland.

Memorial Garden

Om 11.00 uur vindt er in de vertrekhal van Brussels Airport een tweede herdenkingsmoment plaats, georganiseerd door de slachtofferorganisaties, met aansluitend om 12.00 uur een volgend moment van bezinning aan de nieuwe herdenkingsplaat met namen van de 16 dodelijke slachtoffers in de Memorial Garden.