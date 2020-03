LIVESTREAM. Nationale Veiligheidsraad stelt met grote vertraging nieuwe maatregelen voor om coronavirus in te dijken TT

12 maart 2020

19u30

Bron: Belga 136 De federale regering stelt op een persconferentie nieuwe maatregelen voor die vanavond beslist zijn op de Nationale Veiligheidsraad. Premier Sophie Wilmès (MR) sloot vanmiddag in de Kamer niet uit dat er bijkomende maatregelen komen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Als de situatie het vereist zullen er op nationaal niveau maatregelen genomen worden", zei de premier. Volg de persconferentie hier live via streaming en in de liveblog.

Vooraf:

Heel wat Kamerleden wezen de premier vanmiddag nog op een gebrek aan duidelijkheid over de maatregelen die de voorbije dagen zijn genomen en drongen aan op uniforme maatregelen, die in het hele land dezelfde zijn. "Mensen begrijpen niet dat één school en rusthuis dichtgaat en een ander niet", zei sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "Waarom hebt u het federaal rampenplan niet afgekondigd?”

"Er heerst veel onduidelijkheid, we hebben nood aan federale coördinatie", verklaarde ook Koen Metsu (N-VA). "Een eetfestijn kan in één gemeente en in een andere gemeente niet". Voor Kristof Calvo van Groen moet er “eenheid van boodschap zijn”. "U moet voor ons de chef zijn. Eendracht maakt macht moet de komende dagen het motto zijn".



CD&V-Kamerlid Jan Briers liet verstaan dat organisatoren van afgelaste sport- en cultuurmanifestaties het faillissement riskeren omdat ze pas overmacht kunnen inroepen als bijeenkomsten duidelijk verboden zijn. "De federale regering moet zekerheid brengen met dwingende maatregelen", zei hij.

“Zorg voor jezelf en voor anderen”

Premier Wilmès bevestigde dat de Nationale Veiligheidsraad vanavond opnieuw samenkomt. Op basis van wat de wetenschappelijke experten zeggen, zal de Nationale Veiligheidsraad bijkomende maatregelen nemen. "Die moeten efficiënt en proportioneel zijn", zei de premier.

Wilmès benadrukte dat ook de minister-presidenten in de Nationale Veiligheidsraad zetelen. "Alle beleidsniveaus moeten erover waken dat de maatregelen door iedereen worden toegepast", aldus de premier. Ze riep ook de individuele burgers op om zich aan de richtlijnen te houden. "Iedereen op zijn niveau kan bijdragen tot verdere voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. Als er één moment is waarop we onze solidariteit en samenhorigheid moeten tonen is het nu. Verzorg jezelf goed en zorg ook goed voor de anderen", besloot Wilmès.

