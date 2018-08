LIVESTREAM. Gigantisch bloementapijt wordt uitgerold op Grote Markt in Brussel

16 augustus 2018

In Brussel wordt vandaag het bloementapijt aangelegd op de Grote Markt. Dat is een jaarlijkse traditie. Het thema dit jaar is Guanajuato, een Mexicaanse regio met een bijzonder rijke cultuur en bloementraditie.