Liveblogs, verkiezingskaarten en je eigen coalitiebouwer: hiervoor zit je zondag goed bij HLN.be TT

11 oktober 2018

12u40 0 Wil je zondag het verkiezingsnieuws vanop de eerste rij volgen? Met het allerlaatste nieuws uit jouw gemeente, de eerste analyses en tendensen, live interventies van onze journalisten ter plaatse, liveblogs, interactieve kaarten en uitslagen zit je bij HLN.be perfect.

De hele dag lang volgen onze journalisten het nieuws en de uitslagen op de voet. In zes handige liveblogs, een nationale met het belangrijkste nieuws en vijf provinciale, krijg je meteen het allerlaatste nieuws mee.

Op onze homepagina, op de mobiele site en in de app van HLN.be (download hem hier voor Android en hier voor iOs) vind je die dag bovendien een handige interactieve kaart waar de uitslagen in real time binnenlopen. Je krijgt er meteen een handig overzicht, kleur per kleur, van de grootste partij in jouw gemeente.

Je kan ook op zoek naar een specifieke gemeente, de voorlopige uitslagen bekijken en zelfs het aantal voorkeurstemmen terwijl ze live binnenlopen.

Nieuw dit jaar is de optie om zelf je voorkeurscoalitie samen te stellen. Eens de zetelverdeling bekend is, kan je zelf aan de slag en zie je meteen of de partijen die jij in het volgende bestuur wil, samen een meerderheid halen.

Bovendien voorzien we een uitgebreide samenwerking met VTM NIEUWS, via livevideo's en -interventies van de journalisten bij de belangrijkste kopstukken. Ook onze regiojournalisten staan van Maasmechelen tot de Panne, kortom in heel Vlaanderen en Brussel, paraat voor de eerste reacties bij de kandidaten zelf. Al het nieuws over jouw gemeente vind je dan ook meteen op de pagina van jouw stad.

Analyses van onze experten Jan Segers en Luc Van der Kelen krijg je als eerste te lezen op onze site of in je mailbox via onze nieuwsbrieven.

En dat zonder het andere nieuws uit binnen- en buitenland uit het oog te verliezen. Want ook daarvoor zal je zondag uiteraard nog altijd bij ons terecht kunnen.