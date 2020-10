LIVE. WHO: “Tien procent van wereldbevolking mogelijk al besmet met het virus” - Ruim 600 contacttracers volgen 1.000 patiënten per dag op

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in ons land blijft sneller stijgen. Tussen 25 september en 1 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.103,3 nieuwe coronabesmettingen bevestigd , zo blijkt cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er 32 procent meer dan in de voorgaande periode van 7 dagen. De afgelopen week werden op verschillende dagen recordcijfers genoteerd, op woensdag 30 september werden zelfs meer dan 3.000 gevallen gerapporteerd, een aantal dat nooit gehaald werd tijdens de eerste uitbraak in het voorjaar. Ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft toenemen. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.