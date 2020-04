LIVE. “We gaan nog maanden met het virus moeten samenleven, het is daarom belangrijk dat we het nu zo klein mogelijk maken”

• Er zijn de afgelopen 24 uur 303 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 3.903 brengt. Positief is wel dat er voor de derde dag op rij minder opnames zijn in de ziekenhuizen. • Epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwt voor een te lakse houding: “We spelen met vuur”• Spoedarts Ignace Demeyer stelt dan weer een groot aantal besmettingen vast bij zorgpersoneel uit Brusselse woonzorgcentra • Steven Van Gucht: “We gaan nog maanden met het virus moeten samenleven, het is daarom belangrijk dat we het nu zo klein mogelijk maken.”