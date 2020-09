LIVE. Wat kunnen we nog verwachten van storm Odette? Volg hier VTM NIEUWS met een laatste stand van zaken Alle brandingssporten zoals kitesurfen verboden aan de kust: “Veel te gevaarlijk” LH RL

26 september 2020

05u22 340 Stormweer Storm Odette heeft al lelijk huisgehouden in Vlaanderen. Vooral de kust kreeg er stevig van langs, maar ook Oost-Vlaanderen werd getroffen. De brandweer kreeg al honderden meldingen binnen. In Wenduine moest afgelopen nacht een flatgebouw geëvacueerd worden. Storm Odette heeft al lelijk huisgehouden in Vlaanderen. Vooral de kust kreeg er stevig van langs, maar ook Oost-Vlaanderen werd getroffen. De brandweer kreeg al honderden meldingen binnen. In Wenduine moest afgelopen nacht een flatgebouw geëvacueerd worden. Het KMI waarschuwt ook vandaag voor hevige rukwinden tot 110 kilometer per uur. Volg hier een laatste stand van zaken in VTM NIEUWS.



West-Vlaanderen

Voor vrijdag werden rukwinden tot 130 kilometer per uur aangekondigd. De staketsels, strekdammen en de Pier in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zijn sinds vrijdag afgesloten, aangezien er metershoge golven werden verwacht. De brandweer kreeg intussen al meer dan honderd oproepen te verwerken over de hele kustlijn.

In de Vanderstichelenstraat in Blankenberge is een gevel ingestort op een bouwwerf van een woning die in afbraak was. De politie zette de straat af nadat ongeruste buurtbewoners hadden gesignaleerd dat de gevel aan het bewegen was. “Vijf minuten later stortte de muur in”, zegt commissaris Philip Denoyette. “Gewonden vielen er niet.”

Ook In Wenduine waren er vannacht heel wat problemen. Zo is een stuk van het plat dak van een klein flatgebouw in de Zeevillalaan weggewaaid. “Daardoor hebben we beslist om de bewoners te evacueren. 11 mensen vonden zelf onderdak, 4 anderen hebben we opgevangen met de gemeente. Het is afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen. Veel zal afhangen van het weer. Pas als de storm wat gaat liggen, kan alles afgedekt worden zoals het hoort”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele.

Odette maakt het ook het tramverkeer aan de kust knap lastig. Doordat het stormweer heel wat zand blaast op de tramsporen tussen Oostende en Middelkerke, kan de kusttram er momenteel niet doorrijden. Er worden pendelbussen ingezet tussen Oostende en Westende, maar ook deze moeten van de traditionele route afwijken omdat er te veel zand op de weg ligt.

De Lijn ondervindt overigens nog meer schade. Ondertussen zijn al twee lijnwinkels gesneuveld. Bij één lijnwinkel is het dak afgewaaid en op een andere is een boom gevallen.

Bekijk hier hoe storm Odette tekeergaat:



In Middelkerke raakte een arbeider uit Eernegem zwaargewond toen een gevel instortte. De man was bezig met metsen op de nieuwe verkaveling Ter Ede toen de nieuwe gevel van zo’n zes meter hoog instortte. Hij werd bevrijd door getuigen en naar het ziekenhuis overgebracht, bevestigt de lokale politie van Middelkerke.

Tijdens een interventie voor stormschade in Alveringem raakten drie brandweermannen gewond. Ze waren een omgewaaide boom aan het verzagen toen er plots een stuk afkraakte. Een van hen werd naar het ziekenhuis gebracht, maar er werden geen breuken vastgesteld.

Over de hele kust zouden inmiddels al zes wandelaars in het ziekenhuis zijn opgenomen nadat ze omver werden geblazen, waarvan twee in Nieuwpoort. “De slachtoffers liepen snijwonden op en moesten gehecht worden. Geen van de twee is er evenwel erg aan toe. Ik roep iedereen op om zo veel mogelijk binnen te blijven”, zegt Barbara Wyseure, noodplanningsambtenaar van Nieuwpoort.

Andere meldingen gingen vooral over losgewaaide takken, dakpannen, tuinmeubilair en wegwaaiende werftoiletten.

Storm Odette heeft ook op het strand veel schade aangericht. “Er zijn veel strandcabines omgewaaid waardoor er tal van brokstukken op het strand liggen en er is enorm veel wind. Daardoor is het erg gevaarlijk om te sporten op het strand of het water”, zegt gouverneur Carl Decaluwe.

Op vraag van enkele kustburgemeesters besloot de gouverneur daarom om met onmiddellijke ingang alle brandingssporten te verbieden. In Blankenberge zouden zo’n dertig- à veertigtal strandcabines zijn omgewaaid.

“Het verbod komt er in het belang van ieders veiligheid en om de reddingsdiensten te vrijwaren. Ze hebben het nu enorm druk met alle interventies.” Kitesurfers en andere sporters die zich toch op het strand wagen, riskeren een ferme boete.

Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer verschillende oproepen. De telefoon bij de Gentse brandweer staat roodgloeiend: “Sinds vannacht blijven de Odette-meldingen continu binnenstromen”, luidt het. Het gaat vooral om wateroverlast, takken op de weg, omgewaaide bomen en mensen die thuis zonder elektriciteit zitten.

“We hebben verschillende zones die we voor onze rekening nemen en in elke zone is het even druk”, aldus de brandweer. Voorlopig zijn er geen meldingen van gewonden.

Op de E40 in Erpe-Mere haalde de brandweer nog maar eens takken van de weg. Verder was er op enkele plaatsen wateroverlast door verstopte daken en beperkte stormschade. Dat was onder meer het geval langs de Wichelsesteenweg in Lede en aan het voetbalplein van FC Smetlede. Daar raakte een container met trainingsmateriaal vernield.

In Oost-Vlaanderen zijn de waterpeilen sterk gestegen maar voorlopig zijn er geen kritieke overstromingen. Wel liep vanochtend de Kwatrechtsteenweg onder water omdat de riolering de toevloed niet meer kon slikken. Brandweer en technische dienst kwamen ter plaatse.

Brussel

Brussel blijft voorlopig gespaard van veel schade. Op een tiental kleinere interventies na bleef het heel rustig in het Brussels Gewest, laat woordvoerder Walter Derieuw weten. Drie ontwortelde bomen, twee ondergelopen straten door een verstopte straatkolk, vier interventies voor waterinfiltraties en nog eens vijf voor diverse voorwerpen die aan het lot van Odette onderdanig waren: dat is voorlopig het bilan van het stormweer in Brussel.

Nummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.