LIVE. VS nemen fakkel over van Italië als zwaarst getroffen land - Alweer recordaantal overlijdens in ons land

• Er is alweer een recordaantal van 327 coronadoden gerapporteerd in ons land. De meeste overlijdens (219) vielen in de rusthuizen.• Het uitgebreide kernkabinet heeft zaterdag vergaderd om de violen te stemmen over een aantal coronamaatregelen • De politie houdt dit paasweekend opnieuw controles op niet-essentiële verplaatsingen.• De VS zijn met tenminste 19.563 sterfgevallen nu het zwaarst getroffen land ter wereld.• De wereldwijde tol van Covid-19 bedraagt intussen meer dan 104.000 doden