LIVE. Volg hier 'Waterfront', een massaspektakel aan zee Nathalie De Bisschop

29 juni 2018

19u03

Bron: VTM NIEUWS 10 Op dit moment is aan de kust een groot massaspektakel aan de gang, om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. 'Waterfront', heet het evenement, dat zich uitstrekt van Zeebrugge tot Oostende. Volg het hier live.

In Oostende is nu op het strand een kunstvoorstelling aan de gang. Ook koning Filip en koningin Mathilde wonen de herdenking bij, samen met de gouverneur-generaal van Australië, die hier op staatsbezoek is.