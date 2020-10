LIVE. Volg hier het openingscollege van professor Carl Devos met Conner Rousseau (sp.a), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) Redactie

06 oktober 2020

09u54 6 Joachim Coens, Egbert Lachaert en Conner Rousseau, de voorzitters van CD&V, Open Vld en sp.a, zijn vandaag te gast in het openingscollege politicologie van professor Carl Devos (UGent). Volg het hier live.

“Ik ben niet afgekickt van de voorbije maanden. Ik vond het een leuke ervaring”, zegt Conner Rousseau tijdens het college van Devos. Rousseau heeft tijdens zijn jonge carrière al heel wat meegemaakt, maar volgens hem “moet het beste nog komen”. “We gaan het zelf nog spannend maken”, luidt het.

“Wat ik de laatste negen maanden heb meegemaakt, heeft mijn voorzitterschap gedomineerd”, zegt Coens. “Ik ben blij dat we het resultaat hebben dat er nu is. We hebben een regering kunnen opstarten. Als bedrijf kun je werken zonder dat iedereen erop zit te kijken, in een politieke context worden dingen besproken die je parallel kunt lezen. Iedereen leest mee. Maar of je nu CEO van een bedrijf bent of politicus, het gaat allemaal over mensen. Je moet zoeken en tasten in de politiek. In een bedrijf is dat ook zo. In de onderhandelingen is de mediatisering een belangrijke factor. In een bedrijf kies je wanneer je communiceert, maar in de politiek kies je niet altijd wanneer je dat doet.”

Toekomst partijen

Wat is de toekomst van de drie klassieke partijen? Jullie hebben last van een electoraal verlies en voor een stuk ook ledenverlies. Dat is een probleem dat al langer bestaat, zegt Devos. Ook op federaal niveau is het duidelijk dat de families de laatste jaren achteruit gaan. Dat heeft onder mee te maken met het succes van andere radicalere partijen. De partijen verliezen niet alleen kiezers, maar ook leden. Dat is de ene kant van het verhaal, maar tegelijkertijd zijn de partijen cruciaal om een regering te vormen. We hebben een paar homogene regeringen gehad, maar voor de rest zijn het altijd coalitieregeringen geweest.

Komen we niet op een kritisch punt waarbij de klassieke partijen te klein zijn en de regeringsvorming nog moeilijker zal worden, vraagt Devos aan de politici. Wat gaan de nieuwe voorzitters doen om het tij te proberen keren? Het gaat vooral over de partij. “De kaarten lagen moeilijk na de verkiezingen. Het was een heel versplinterde uitslag en veel partijen. In Wallonië houden de traditionele iets meer stand”, zegt Lachaert. “De keuze die partijen maken om in een coalitie te stappen maakt of ze al dan niet zullen overleven. Het is belangrijk dat het vertrouwen in de politiek opnieuw kan groeien. Als mensen opnieuw vertrouwen hebben in de politiek, zullen ze de partijen kunnen belonen. De partijen moeten hun eigen identiteit terug afbakenen. Wij moeten daarop inzetten als partijvoorzitters.”

“De versnippering en de angst voor verkiezingen spelen ook een rol”, zegt Rousseau. “Er kwam een ovedrive van partijen om heel luid te zeggen wat men slecht vond aan een nota die intern besproken was. Ik vind dat de mensen mogen weten waarmee ik bezig ben, maar dat is niet altijd het beste. Te veel transparantie is ook niet goed.”

“We mogen de organisatie van ons land niet vergeten. De regionale regeringen werden eerst gevormd. Daar ging veel tijd over”, aldus Coens. “In Vlaanderen is het evident dat de grootste het voortouw neemt, maar federaal is dit niet evident. Het is niet alleen deze regeringsvorming die lang geduurd heeft, maar er zijn al verschillende vormingen geweest die lang duren.” Rousseau maakt hierbij een kanttekening. “In Vlaanderen is de manier waarop de regering gevormd moet worden duidelijker, maar ook daar heeft het lang geduurd”, reageert Rousseau nog. “Men heeft eerst een dansje moeten doen met het Vlaams Belang, daarna is men pas echt begonnen. Iedereen wist dat het een schijnmanoeuvre was.”

Verscheidenheid van partijen

“Als we de Senaat kunnen gebruiken als een volkskamer op een frisse en moderne manier, dan kunnen we ernaartoe. Er is consensus over aan tafel om er iets anders mee te doen. Laat het ons gewoon doen. Het aantal parlementsleden vind ik ook belangrijk. Nederland en Frankrijk tellen gemiddeld 13 parlementsleden per 1 miljoen inwoners”, zegt Rousseau. In België hebben we 42 parlementsleden op 1 miljoen inwoners. “Dat is teveel”, aldus Rousseau. “Minder leden zorgt misschien voor vurigere debatten hebben.”

“Alle bevoegdheden zitten zo gesplitst over alle niveaus dat niemand er nog aan uitgeraakt. Toen we contacttracing op poten zetten, dan waren we eerst bezig op federaal niveau tot men zag dat het een regionale bevoegdheid was. De grote kunst is om tegen de volgende verkiezingen een meer logische structuur te maken. Op welk niveau interesseert me niet, maar wel efficiënt”, verduidelijkt Lachaert.

“We zitten met verscheidenheid van partijen in de regering over wat er moet gebeuren. We hebben concreet nagedacht en gesproken. Het is ook een zaak van het parlementen en het politiek in zijn geheel. Zowel het aantal kan herbekeken worden, wat mij betreft zelfs de kiesomschrijving. Van klein naar groot”, zegt Coens die wil terugkeren naar de oude arrondissementen. “We moeten naar een systeem komen hoe je een regeringsvorming doet op federaal niveau. Er zijn verschillende modellen. In Brussel is er een systeem waar de Nederlandstaligen en de Franstaligen een meerderheid kunnen vormen. In Zwitserland is er een toverformule waar de meerderheden van de verschillende kantons een regering kunnen samenstellen. Ik vind als er geen spontane meerderheid ontstaat dat er een mechanisme moet komen. Er moet een limiet komen.” Een soort deadline voor de formatie.

“Ons land is vier jaar in lopende zaken geweest. Dat betekent vier jaar geen volwaardige regering”, aldus Rousseau. “Dan verschieten we dat mensen apolitiek stemmen. Ik vond dat men met de lopende zaken speelde. Gebeurde er niets? Dan was er geen verlies. Men had toch een bepaalde macht. De sense of urgency was soms ver te zoeken. Een deadline zetten brengt een automatische ontbinding met zich mee. Dat lost niet altijd iets op, kijk maar naar Spanje en Israël;. Je hebt daar nieuwe verkiezingen. Maar het zorgt er wel voor dat mensen die geen spelletjes spelen er ook voor beloond worden. Blijven aanmodderen, kan niet meer.” Ook Lachaert is het op dit niveau eens met Rousseau.

Kieskring

De verkiezingen zelf wordt ook vermeld in het regeerakkoord. Coens pleit voor een kleinere kieskring. “Wat is de impact van een lijststem? Daar is ook een democratisch deficit”, klinkt het. “Er is een afstand gegroeid tussen politici, parlementsleden en de bevolking door de grotere kiesomschrijving. Misschien moet je dat in een cascade stoppen. Iedere keer met minder aantal parlementsleden, wat logisch is.”

“Jonge mensen willen soms op mij stemmen maar kunnen niet omdat ze in een andere provincie wonen”, aldus Rousseau. “Ik zou het logischer vinden dat de kieskring groter wordt. Je programma is er voor alle Vlamingen, dan moeten zij allemaal de kans hebben om je hierop te beoordelen en niet alleen je eigen parochie.”

Lachaert vraagt zich af of dit enkel in Vlaanderen moet. “In Wallonië kunnen ze niet stemmen op Alexander De Croo als premier en ook omgekeerd. Je moet ook het debat hebben over de federale kieskring als je zoiets invoert. Ik heb de revival van de politieke families gezien. Je ziet dat partijen inzien dat de splitsingslogica tot in het oneindige doortrekken ervoor zorgt dat dit het land niet bestuurbaar maakt. We moeten met elkaar praten.” Volgens Coens is een federale kieskring niet aan de orde door de grote verscheidenheid.

Financiering van partijen

De partijen krijgen veel financiering, zegt Lachaert. “Naarmate de kiesuitslag stijgt, gaan er gigantische bedragen om binnen de partijen. Er zijn stappen genomen om de dotaties te verminderen. Ik denk dat het verder doorgetrokken zal worden om er meer soberheid in te krijgen.”

Rousseau wijst erop dat er op termijn misschien minder partijen komen. “Dan zal het politiek systeem ook minder geld opslorpen. Ik geloof niet dat door partijgeld af te pakken - wat voor ons mag - het vertrouwen in de politiek zal stijgen.”