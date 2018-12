LIVE. Volg hier het debat in de Kamer over VN-migratiepact. De Roover: “Premier Michel, gaat u zeggen dat we pact niet kunnen goedkeuren?”

06 december 2018

13u40

Deze namiddag wordt in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over de resoluties rond het VN-migratiepact die gisteren in commissie al werden goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Er waren 10 stemmen voor, 4 tegen en 3 onthoudingen. N-VA stemde zoals aangekondigd tegen. De PS onthield zich, omdat die partij liever het migratiepact zonder enig voorbehoud ziet goedgekeurd worden. Er wordt uitgekeken naar wat premier Charles Michel (MR) vandaag in het parlement zal zeggen over het dossier.