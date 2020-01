LIVE. Volg hier het actualiteitsdebat over ontslag VRT-CEO in Vlaams Parlement Pieter Dumon LH

22 januari 2020

14u13

Bron: De Morgen, Radio 1 50 In het Vlaams Parlement is het actualiteitsdebat over het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts begonnen. Vandaag kwam aan het licht dat mediaminister Benjamin Dalle het cruciale rapport dat aan de basis van het ontslag van Lembrechts zelf niet te zien kreeg. Minister geeft momenteel tekst en uitleg over de beslissing om Lembrechts te ontslaan. Je kan het debat hier live volgen.

Het was Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) die aan de parlementsvoorzitter inzage in het document vroeg. Het rapport opgesteld door bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem werpt niet alleen een licht op het functioneren van Lembrechts, maar bevat ook informatie over de manier van werken van Peter Claes, de nummer twee aan de Reyerslaan. Hoewel het dus om cruciale informatie gaat kregen ook de leden van de raad van bestuur het document maandag niet te zien.

Minister Dalle liet eerder vandaag aan parlementsvoorzitter Homans weten dat hij het rapport zelf niet in zijn bezit had en het dus ook niet openbaar kon maken. Dalle stuurde Homans wel een korte mail van Van Vrekhem door. Daarin laat die weten dat hij in gesprek is getreden met alle betrokkenen en relevante stakeholders om na te gaan in welke mate het vertrouwen tussen de betrokken leden van het directiecollege kon worden hersteld. “Alle gesprekken zijn ondertussen afgerond en wij moeten U melden dat wij geen mogelijkheid zien om het vertrouwen te herstellen”, besluit Van Vrekhem.

Dalle: “Nota totaal irrelevant”

Minister Dalle noemde in het Vlaams Parlement de nota van bemiddelaar Van Vrekhem totaal irrelevant. “Lembrechts is er niet in geslaagd het vertrouwen binnen het directiecomité te herstellen. Dat is de reden waarom hij ontslagen is.”

Volgens Segers antwoordde dat het dossier “een toonbeeld” is van “slecht bestuur”. “Ik noem dit een verrottingsstrategie. Wij vinden het onbehoorlijk dat u een beslissing neemt op basis van een toelichting van de voorzitter van de Raad van Bestuur en niet op basis van het document zelf. Wij vragen nog eens om het bemiddelingsdossier te mogen zien.”

Wanneer het rapport, waarin het functioneren van de #VRT-directie tegen het licht wordt gehouden, niet aan de basis lag om de CEO te ontslaan dan vraag ik me af op welke grond Paul Lembrechts dan wel aan de deur is gezet. https://t.co/VrSJzbi0ZQ Katia Segers(@ katiasegers) link

Katia Segers had het eerder vandaag in een reactie over een ontstellende gang van zaken. “Wanneer dit document, waarin het functioneren van de VRT-directie tegen het licht wordt gehouden, niet aan de basis lag om de CEO te ontslaan dan vraag ik me af op welke grond Paul Lembrechts dan wel aan de deur is gezet.”

“Politieke afrekening”

Volgens Elisabeth Meuleman (Groen) is er sprake van een “politieke afrekening”. Dat zei Meuleman deze ochtend op Radio 1. “We hebben bijzonder veel vragen bij het ontslag van Lembrechts. Tot op heden was er geen indicatie dat hij zijn werk niet goed deed. Zijn ontslag kwam dan ook als een enorme verrassing. Hij schaarde zich heel hard achter het personeel en het bedrijf, en heeft zich heel hard verzet tegen de besparingen.” Volgens Meuleman past zijn ontslag “binnen een trend waarin men steeds meer wil besparen en de VRT wil beknotten”. Nog volgens het Groen-Vlaams Parlementslid maken besparingen een goede werking onmogelijk.

"De CEO kantte zich tegen de opnieuw 40 miljoen besparingen van de Vlaamse Regering. Sinds 2007 werken er al 600 mensen minder en wordt het moeilijk voor VRT om haar taak te doen. Hij koos de kant van de werknemers en kreeg een politieke afrekening." @Elisameuleman in #deochtend Groen(@ groen) link

Wilfried Vandaele (N-VA) vindt dat “een vreemde conclusie”. “Als het niet meer botert tussen de raad van bestuur en een CEO, dan is in alle gevallen het eindresultaat dat de samenwerking wordt beëindigd. Wat minister Dalle hier beslist heeft, is vrij logisch”, aldus de fractieleider van N-VA. Volgens Vandaele volgde de voltallige raad van bestuur Lembrechts niet toen hij voorstelde om Peter Claes, de nummer twee van de VRT, te ontslaan. “Dan heeft de regering beslist om de samenwerking stop te zetten. Het is de rol van de Vlaamse regering om een CEO te benoemen en te ontslaan, niet die van de raad van bestuur, laat staan het parlement.” Vandaele zei ook nog dat het ontslag “niets te maken heeft met een politieke afrekening maar met een conflict tussen personen”.

Deze namiddag vindt er in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het ontslag van Lembrechts plaats. “Ik ga graag het debat aan op basis van de feiten van het dossier”, laat Vlaams minister Dalle via Twitter weten.

Deze middag geef ik uitgebreid tekst en uitleg aan het @vlaparl over de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de CEO van de VRT. Ik ga graag het debat aan op basis van de feiten van het dossier. Benjamin Dalle(@ dalle_benjamin) link

Lees in HLN+:

Waarom Vlaamse regering ingrijpt bij VRT: te veel ruzie aan de Reyerslaan