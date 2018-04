LIVE: Volg hier de voorstelling van de audits over het F-16-schandaal Redactie

13 april 2018

14u05

Bron: De Morgen 1 Deze namiddag worden de twee langverwachte audits over het F-16-schandaal voorgesteld in het parlement. Eén interne en één externe audit moeten een antwoord bieden op de vraag of de legertop bewust informatie achterhield voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en of die laatste fouten heeft gemaakt.

Donderslag bij heldere hemel drie weken geleden, wanneer oppositiepartij sp.a kwam aanzetten met studies van vliegtuigbouwer Lockhead Martin die aantoonden dat de Belgische F-16's langer kunnen blijven vliegen dan oorspronkelijk voorzien. Ook minister van Defensie Steven Vandeput kwam uit de lucht vallen, zo verklaarde hij zelf.

Bijgevolg was de vraag die gesteld moest worden: "Hield de legertop deze informatie bewust achter de hand?". Zeker toen gelekte mails van de anonieme kolonel X aantoonden dat diens verzoek om het cijferwerk op het kabinet van Vandeput te krijgen, werden tegengehouden, drong die vraag zich op.

De inhoud van de audits is nog niet officieel gekend. Over de eerste audit kwam wel al wat info naar buiten. Daaruit bleek dat Vandeput niet op de hoogte was en dat er geen complot bestond. Zowel Vandeput als de verantwoordelijken van de interne en externe audit brengen vandaag in de Kamer verslag uit. Het gaat om generaals Rudy Debaene en Henk Robberecht en de federale chef audit Ann Schoubs.