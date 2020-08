LIVE. Volg hier de persconferentie van het Crisiscentrum met de laatste stand van zaken over het coronavirus

Tussen 21 en 27 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 430 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat is een daling van 14 procent in vergelijking met de week voordien. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal dagelijkse overlijdens blijft dalen. Volg hier zo dadelijk de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum met de laatste stand van zaken over het coronavirus in België.