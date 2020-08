LIVE. Volg hier de Kamercommissie Justitie over de dood van Slovaakse man in politiecel Charleroi TT

26 augustus 2020

10u16 0 De Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken komen vanmiddag samen om zich te buigen over de dood van de Slovaak Jozef Chovanec na een politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Ministers Koen Geens (Justitie) en Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken) zullen er op de rooster worden gelegd over de feiten, het gerechtelijke gevolg, en vooral de vraag hoe het kan dat de beelden pas twee jaar na datum opdoken. Volg de zitting hier live.



De beelden uit 2018 tonen hoe agenten een Slovaakse man in bedwang houden en hoe een agente tegelijkertijd de Hitlergroet brengt. De man overleed later in een ziekenhuis.

De beelden raakten pas vorige week via Het Laatste Nieuws bekend en zorgden voor heel wat verontwaardigde reacties. André Desenfants, het hoofd van de luchthavenpolitie en de nummer twee van de federale politie, heeft intussen aangekondigd dat hij tijdelijk een stap opzijzet. Ook de directeur van de luchtvaartpolitie, Danny Elst, heeft al een stap opzijgezet.

