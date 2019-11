LIVE. Volg hier de grote slotshow van Rode Neuzen Dag!

Heel Vlaanderen kleurt enthousiast rood

AW KVE

29 november 2019

06u33

32

Of heel Vlaanderen vandaag rood kleurde voor Rode Neuzen Dag? En of! Nu is het tijd voor de apotheose in de vorm van de grootse slotshow die momenteel op VTM te zien is en die je ook hier volledig live kan volgen. Op het einde van de show weten we hoeveel jongeren geholpen zijn met #generationstronger. Spannend...