LIVE. Vlaanderen kleurt rood: volg hier de grote finale van Rode Neuzen Dag

29 november 2019

06u33 0 Eindelijk is het zover: heel Vlaanderen kleurt vandaag rood voor Rode Neuzen Dag. Vanavond volgt de apotheose in de vorm van een slotshow die vanaf 20.40 uur op VTM te zien is. Op het einde van de show weten we hoeveel projecten scholen kunnen opzetten en hoeveel jongeren geholpen zijn met #generationstronger. In afwachting van de show staat er nog heel wat te gebeuren. Lees het hier.

Intussen organiseren VTM, Q-Music en HLN, in samenwerking met Belfius, al voor de vierde keer deze grote inzamelactie. En deze keer ligt de focus op scholen. “Scholen zijn de plek waar jongeren de meeste tijd doorbrengen en we speelden in op de nood om hen psychisch, fysiek en sociaal sterker te maken”, benadrukt Rode Neuzen Dag-ambassadeur Birgit Van Mol.