LIVE. Vlaams parlement start zonder nieuwe regering, Dewinter opent zitting SPS TT

23 september 2019

13u00

Bron: Belga 16 Het Vlaams Parlement wordt vandaag om 14 uur geopend zonder de traditionele Septemberverklaring van de minister-president, omdat er nog geen nieuwe regering is. Filip Dewinter (Vlaams Belang) opent als langst zetelend lid opnieuw de vergadering, tot Wilfried Vandaele (N-VA) opnieuw verkozen wordt. Hij houdt daarna een openingstoespraak. Volg de zitting hier live.

Volgens de Vlaamse decreten wordt het parlement geopend op de vierde maandag van september. Traditioneel gebeurt dat met een toespraak van de minister-president, maar dat is niet decretaal verankerd.

Het is volgens het reglement wel de langs zetelende parlementariër die de eerste zitting van het jaar opent, tot aan de verkiezing van het nieuwe bureau. Dat is Filip Dewinter van Vlaams Belang. Naar alle verwachting wordt Wilfried Vandaele (N-VA) daarna zonder veel problemen opnieuw verkozen. Hij werd in juli al aangeduid als tijdelijk voorzitter in opvolging van Kris Van Dijck, die ontslag nam na de befaamde escorte-affaire. Ook toen opende Dewinter de zitting.

De onderhandelaars voor een Vlaamse regering hadden het zaterdag en zondag een eerste keer over de begroting. Dat heeft voorlopig nog niet tot een akkoord geleid. Volgens verschillende aanwezigen zijn daarvoor nog "meerdere dagen" nodig.

Vandaag zitten de onderhandelaars opnieuw samen op het Martelaarsplein.