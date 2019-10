LIVE. Vlaams Parlement hervat debat over begrotingscijfers: “Als je meer geeft, moet je het elders gaan halen” Vlaams regeerakkoord ADN

10 oktober 2019

11u37

Bron: Belga 0 In het Vlaams Parlement is vandaag het debat over de begrotingscijfers hervat. Dat debat moest dinsdag stopgezet worden na een bommelding, die uiteindelijk geen bommelding bleek. “Natuurlijk had het meer moeten zijn voor onderwijs, welzijn en onderzoek. Ik sta aan de kant van de mensen die zeggen dat het meer had moeten zijn”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Maar wat deze regering niet wilde doen, is schulden bij creëren. Dat is een politieke keuze die we niet wilden maken.”

Terwijl de oppositiepartijen tijdens het debat over de begrotingscijfers deze voormiddag de besparingen en de keuzes - zoals de afschaffing van de woonbonus - van de regering-Jambon op de korrel namen, verdedigde minister-president Jambon diezelfde keuzes. Jambon startte zijn repliek met de belofte dat hij de komende vijf jaar respect zal tonen voor het parlement.

Volgende generaties

De nieuwe minister-president erkende ook dat zijn regering eigenlijk meer had moeten doen voor welzijn, onderwijs en onderzoek en ontwikkeling. “Natuurlijk had dat meer moeten zijn. Ik sta aan de kant van de mensen die zeggen dat het meer had moeten zijn. Maar wat regering niet wilde doen, is schulden gaan bij creëren. We wilden onze keuzes niet laten financieren door de volgende generaties”, aldus Jambon. “Als je meer geeft, moet je het elders gaan halen.”

“Dubbel zoveel als socialisten”

Jambon kaatste de bal ook terug. “Ik ben het met u eens dat we meer in welzijn hadden moeten investeren. We zouden daar eigenlijk meer moeten kunnen doen. Maar ik ben eens gaan kijken. Deze regering schrijft 270 miljoen euro in voor de wachtlijsten voor personen met een handicap. De vorige regering (Bourgeois) 330 miljoen euro. De regering met socialisten erin investeerde 146 miljoen euro. Dus deze regering doet dubbel zoveel als een regering met socialisten”.

Belastingverhoging

Over de vraag of de nieuwe Vlaamse regering de belastingen al dan niet verhoogt, is de voorbije dagen veel inkt gevloeid. Jambon nuanceerde. Hij wees er onder meer op dat de terugverdieneffecten van de extra jobs worden meegerekend in de fiscale ontvangsten. “Nu kan je veel zeggen, maar niet dat dat een belastingverhoging is.”

De N-VA-regeringsleider toonde zich wel gewonnen voor één belastingverhoging. Zo mag de belasting op online kansspelen voor Jambon gerust hoger komen te liggen dan de beoogde 15 procent. Daarvoor is een akkoord nodig met de andere gewesten. “Mijn insteek is dat we hoger moeten gaan dan 15 procent. Dit moet echt een ontradingsbelasting zijn”.

Actie

Voor de start van het debat heeft een 20-tal militanten van ACV Openbare Diensten actiegevoerd aan de ingang van het Vlaams Parlement. De christelijke vakbond heeft kritiek op de plannen van de Vlaamse regering om 1.440 jobs te schrappen bij de Vlaamse overheid. "In drie regeerperiodes zal een vijfde van het personeel wegbespaard zijn. Onhoudbaar", klinkt het.

Volgens Ilse Remy van ACV Openbare Diensten is er dringend nood aan overleg, met name met minister van Bestuurszaken Bart Somers. Volgens Remy komt de dienstverlening van de overheid in het gedrang. "Dat heeft het Rekenhof ook al gezegd in een rapport. Bovendien hebben de besparingen een impact op het welzijn van het personeel. Denk aan de stijging van het aantal burn-outs en langdurig zieken.”

De vakbond wijst er ook op dat de personeelsafbouw niet automatisch een besparing zal opleveren. "Want men moet meer dingen uitbesteden en uitgeven aan consultancy. Dat is geen besparing.”

