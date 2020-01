LIVE. Vierde dag van proces over euthanasie Tine Nys: “Duidelijk dat het complexe casus zou worden”

cm - ttr

22 januari 2020

09u38

0

“Een nieuwe dag, een nieuw geluid.” Rechter Martin Minnaert trapte zojuist de vierde procesdag op gang: “Vandaag laten we mensen aan het woord die contact hadden met Tine in verband met haar ziekte”, klinkt het. De eerste dame die in de getuigenstoel plaatsneemt is H.V.. De psychiater uit Sint-Niklaas sprak Tine tweemaal. Tine was van 2003 tot 2010 in behandeling in het centrum waar V.H. werkte. Tijdens het laatste gesprek in januari 2010 vroeg Tine aan V.H. om een positief verslag te schrijven voor euthanasie. Dat weigerde V.H. “Tine reageerde toen erg kwaad”, zegt de psychologe. “Ze heeft het gesprek onmiddellijk afgebroken”.