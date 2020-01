LIVE. Verrassende wending in euthanasieproces: advocaat van familie vraagt vrijspraak voor huisarts Frank D.G.

29 januari 2020

09u39

Het Gentse hof van assisen heeft gisteren de laatste getuigen gehoord voor het proces rond de euthanasie op Tine Nys in 2010. Vandaag starten de pleidooien. De replieken, het laatste woord van de beschuldigden en de beraadslaging over de schuldvraag worden morgen voorzien. U kan alles opnieuw volgen in onze liveblog.