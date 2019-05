LIVE Verkiezingen. Op naar nieuwe 'zwarte zondag’, Dewinter: “Hou op met dat cordon en luister naar de kiezer”

TT BVB LH

26 mei 2019

07u26

248

De eerste zeer voorlopige uitslagen voor de federale en Vlaamse verkiezingen tonen een voorzichtige trend aan: Vlaams Belang stijgt in elke gemeente waar er al uitslagen beschikbaar zijn. In sommige gemeenten wordt de partij zelfs de grootste. Bij HLN.be kan je terecht voor het allerlaatste nieuws, de eerste uitslagen in kaart en grafiek, reacties, analyses en live interventies vanuit de VTM Nieuws-studio.