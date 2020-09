LIVE. Van Gucht maakt zich kwaad tijdens coronacommissie: “Nooit gezegd dat dit 'slechts een griep' is” - Meer dan 31 miljoen besmettingen wereldwijd Afgelopen maandag hoogste dagcijfer sinds heropflakkering ADN

21 september 2020

10u53 16 Ons land wordt geconfronteerd met gemiddeld meer dan duizend coronabesmettingen per dag. Afgelopen maandag werd met 1.717 nieuwe vastgestelde gevallen zelfs het hoogste dagcijfer sinds de heropflakkering van het virus opgetekend. Ook de ziekenhuiscijfers blijven stijgen. “We kunnen meer ernstige gevallen verwachten door de toename bij de zestigplussers”, zei viroloog Boudewijn Catry deze voormiddag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. U kan alle ontwikkelingen over de coronapandemie volgen in dit liveblog.



In de week van 11 tot 17 september zijn er in België gemiddeld 1.196 besmettingen per dag geregistreerd, zo blijkt uit de nieuwe gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat komt neer op een stijging met 62 procent vergeleken met de voorgaande periode van zeven dagen. Ook de ziekenhuiscijfers blijven stijgen, met nu gemiddeld 45 opnames per dag.



