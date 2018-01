LIVE: Tom Meeuws stapt dan toch niet op - Groen houdt crisisvergadering Nina Bernaerts IB HA TK TT

00u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VRT NWS 1321 BELGA Het duurde uiteindelijk tot ver na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond om aan te kondigen dat de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. Hij neemt dus geen ontslag. In een bizarre turn of events stapt Tom Meeuws dan toch niet op als kopman voor sp.a op de Antwerpse Samen-lijst. Nochtans was Meeuws dat wel van plan nadat hij keer op keer in zware stormen belandde. "Het bestuur heeft zich vol vertrouwen achter zijn topman gezet", klonk het vannacht. Groen zit momenteel rond de tafel om zich te beraden over hoe het nu verder moet.

Vooraf: Coup de théâtre

Coup de théâtre in het hoofdkwartier van de Antwerpse sp.a in de Ommeganckstraat gisteravond: Tom Meeuws bood er zijn ontslag aan als nummer drie op de lijst van Samen - zoals hij vooraf ook aan lijsttrekker Wouter Van Besien (Groen) had laten weten - maar dat was volgens Meeuws buiten zijn partijgenoten gerekend. Hoewel hij aanvankelijk om 22.30 uur een verklaring zou komen afleggen, duurde het uiteindelijk tot een eind na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond. De reden werd snel duidelijk: de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws.

De Antwerpse sp.a plaatst zich "ten volle achter zijn kopman" en wil "met Samen niet meedoen aan de moddercampagne die volop bezig is", klonk het.

"Niet de makkelijkste keuze"

"Dit was niet de makkelijkste keuze", aldus Meeuws. "Maar het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne die volop bezig is en die nooit geziene proporties aanneemt. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier van aan politiek doen."

'Het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier van aan politiek doen' Tom Meeuws

Meeuws noemt Samen "meer dan ooit hét alternatief voor deze stad" en zegt nu contact te zullen opnemen met lijsttrekker Van Besien en de nummer twee op de Samen-lijst, Jinnih Beels (onafhankelijk), om hen persoonlijk de beslissing van sp.a toe te lichten. Van Besien liet eerder op de avond weten dat hij niet om het ontslag van Meeuws had gevraagd. Het Groen-kopstuk was afgelopen nacht niet meer bereikbaar voor commentaar. De Vlaamse groenen in Antwerpen beraden zich momenteel over hoe het nu verder moet. De onafhankelijke Beels hield gisteren de lippen stijf op elkaar.

BELGA Het duurde uiteindelijk tot ver na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond om aan te kondigen dat de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. Hij neemt dus geen ontslag.

Meeuws staat al een tijd in het oog van de storm. Gisterochtend bracht onze krant het verhaal dat het kopstuk van Samen in 2015 wegens financieel geknoei moest opstappen bij De Lijn Antwerpen. Eerder kwam de sp.a'er ook al in opspraak toen bleek dat hij als consultant contacten had met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl Samen het Antwerpse stadsbestuur op dat vlak fel bekritiseerd had.

Persoonlijke aanvallen

Terwijl Meeuws aan het vergaderen was met het Antwerpse sp.a-partijbestuur, bevestigde Van Besien in 'Terzake' op Canvas gisteravond dat Meeuws heeft beslist om zijn plaats op de lijst op te geven. "Het is een persoonlijke beslissing van Tom. Ik heb respect voor die beslissing", zo stelde het boegbeeld van Groen in de uitzending.

"De persoonlijke aanvallen op Tom werden enorm groot", legde Van Besien uit. "Het werd heel hard op de persoon gespeeld en dat weegt natuurlijk zeer zwaar. Het kon ook het beeld van Samen vertroebelen en dat wou hij niet." Volgens de lijsttrekker verhinderen die aanvallen het inhoudelijke debat waar het in de campagne voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen over zou moeten gaan.

Crombez laakt beschadingsoperatie en haalt uit naar Descheemaecker

Sp.a-voorzitter John Crombez stelde in harde bewoordigingen de beschadigingsoperatie tegen Meeuws aan de kaak in het VRT-programma 'De Afspraak'. Crombez wilde het ontslag nog niet bevestigen. "Toen ik hier binnenkwam, was er nog niets beslist. Tom ging naar het partijbestuur in Antwerpen, dat nu bezig is. Daar zal er beslist worden. Ik zal het nadien wel horen", klonk het bij de partijvoorzitter. Hij beklemtoonde dat Meeuws zelf in eer en geweten een beslissing moet nemen.

Crombez toonde zich wel bijzonder ontstemd over dossiers die naar boven worden gehaald met de bedoeling om rivaliserende politici te beschadigen. Hij viseerde onomwonden Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur bij De Lijn en van N-VA-signatuur. "Dat kan de enige zijn die dingen in de krant heeft gegooid met de bedoeling om Tom Meeuws te beschadigen", aldus Crombez.

N-VA: "Verwerpen de poging Meeuws in martelaarsrol te plaatsen"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wenste niet te reageren op de heisa. De Antwerpse N-VA-voorzitter, Fons Duchateau, gaf wel een reactie. “Wij bemoeien ons niet met andere politieke partijen... Ik verwerp echter de poging van Van Besien en Crombez om anderen valselijk te beschuldigen en Meeuws in een martelaarsrol te plaatsen. Die rol is voorbehouden voor de belastingbetaler."