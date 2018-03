LIVE: taxichauffeurs voeren actie in Brussel - E40 geblokkeerd, "vermijd Kleine Ring" Freya De Coster HA

27 maart 2018

06u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving, Vlaams Verkeerscentrum 837 Honderden taxichauffeurs betogen vandaag in Brussel. Ze protesteren tegen de taxi-app Uber en tegen Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. De actie veroorzaakt heel wat verkeershinder in en rond de hoofdstad.

Verkeer dat vanuit Gent naar Brussel komt, staat lang aan te schuiven op de E40, omdat de Keizer Karellaan volledig geblokkeerd is. Er is ook verkeershinder tussen Groot-Bijgaarden en het Vierarmenkruispunt. In Ruisbroek moet het verkeer over één rijstrook op de binnenring. Het verkeer loopt erg moeizaam en er is file vanaf Halle, meldt de politie Brussel Hoofdstad Elsene. De taxichauffeurs blokkeren ook het viaduct van Vilvoorde. Op de E411 richting Brussel is het aanschuiven vanaf Jezus-Eik door een blokkade aan het Leonardkruispunt. Het wordt intussen ook drukker in de binnenstad, zowel in de tunnels als bovengronds. Taxi's verplaatsen zich aan een traag tempo door de tunnels, meldt de VRT-verkeersdienst. Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere roept op om de Kleine Ring, ofwel de stadssnelweg rond de Vijfhoek, te vermijden. Het verkeer staat er stil, waarschuwt de politie op Twitter.

#circulation à l'arrêt sur la Petite Ceinture. Déviation via rue Belliard

De taxichauffeurs verzamelden vanochtend om 5 uur aan het Heizelplateau. Van daaruit reden ze in verschillende colonnes naar de belangrijkste Brusselse invalswegen.

Om 13.30 uur vertrekt een betoging aan het Noordstation en zullen de taxi's zich verplaatsen via Kruidtuinlaan, Pachecolaan, Sint Goedelekathedraal, Congresplein en -straat, Madouplein, Jozef II-straat, Belliardstraat, naar de Blijde Inkomstlaan en de korte Wetstraat nabij Schuman. De aankomst is voorzien om 15.30 uur.

Aan het Zuidstation wordt een blokkade ingesteld om te verhinderen dat chauffeurs van Uber kunnen profiteren van de acties van de taxichauffeurs. Het tram- en busverkeer van de MIVB kan hinder ondervinden van de manifestatie. De Lijn heeft naar aanleiding van het protest het traject van dertig lijnen ingekort. Onder andere treinstation Brussel-Noord wordt tot 14 uur niet bediend.

De Brusselse politie riep gisteren op om niet met de wagen naar Brussel te komen, maar de trein of metro te nemen.

"Uberisatie" van taxisector

De taxichauffeurs zijn gekant tegen de liberalisering of "Uberisatie" van de sector. Met de massale betoging willen ze dat er nu eindelijk naar hen geluisterd wordt."De politiek zegt duidelijk dat er te veel Ubers zijn om het niet te legaliseren. De wet wordt dus omgebouwd speciaal voor Uber. De 70.000 chauffeurs in België zullen hierdoor alle werkzekerheid verliezen en aan het werk moeten als kleine zelfstandige", zegt Thierry Willekens, directeur van Unitax Brabant. "Wij hebben alle regels opgevolgd, taximeters van bijna 3.000 euro geïnstalleerd, noem maar op. Nu zetten ze gewoon de Amerikaanse maffia naast ons en laten ze hen zonder taximeters rijden. Het Europees hof heeft een uitspraak gedaan dat ze hun chauffeurs moeten betalen en op de loonlijst zetten, maar dat gebeurt dus niet", aldus Willekens.

De wet wordt omgebouwd speciaal voor Uber. De 70.000 chauffeurs in België zullen hierdoor alle werkzekerheid verliezen Thierry Willekens, directeur van Unitax Brabant

Volgens Febet is het probleem echter groter dan de taxi's. "Als we deze strijd verliezen, en verslaan worden door de platformen als Uber, zal het probleem zich in alle sectoren verspreiden", zegt Bouchal. "Deze actie moet het moment vormen om een groot nationaal debat te voeren dat in vraag stelt in welke maatschappij we morgen willen leven. Gaan we proberen om de solidariteit tussen de sterkere en de zwakkere te versterken of wordt het ieder voor zich? Je zag het al bij Deliveroo waar de koeriers verplicht werden om zelfstandige te worden. Dat willen we niet", aldus Bouchal.

Kritiek op Smet

Volgens Bouchal probeert de taxisector al sinds 2015 tevergeefs in dialoog te treden, "maar wordt er in het overlegcomité helemaal niet overlegd". "Minister Smet deelt er alleen de beslissingen van de regering mee." De chauffeurs vragen tevens het ontslag van minister Smet.

De Belgische TransportBond (BTB) neemt niet deel aan de actie. BTB verwerpt het plan-Smet, maar denkt niet dat de betoging van vandaag het juiste antwoord is.