LIVE: taxichauffeurs leggen verkeer in Brussel lam - Vooral hinder rond Schuman, tunnels dicht Groot protest tegen Uber en mobiliteitsminister Smet Freya De Coster HA

27 maart 2018

06u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving, Vlaams Verkeerscentrum 909 Honderden taxichauffeurs betogen vandaag in Brussel. Ze protesteren tegen taxi-apps zoals Uber en het beleid van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. De verkeersproblemen op de Brusselse ring zijn intussen grotendeels opgelost. Er is momenteel vooral hinder in de Europese wijk en op de Kleine Ring tussen Hallepoort en Troon.

Volgens een schatting van de politie nemen ongeveer 650 taxi's deel aan de manifestatie, waaronder ook buitenlandse taxichauffeurs. De meeste blokkades op de Brusselse ring (R0) zijn inmiddels opgeheven. Op de binnenring aan de afrit Wemmel staat wel nog file als gevolg van de doortocht van een colonne taxi's. Op de E40-A3 aan het Reyerscomplex is de tunnel richting centrum geblokkeerd en is er enkel toegang tot het centrum via Montgomery.

De hinder is momenteel het grootst in de omgeving van het Schumanplein in de Europese wijk. Een deel van de Belliardstraat is afgesloten. Op de Kleine Ring is het aanschuiven tussen Hallepoort en de Troontunnel. Een aantal tunnels is er gesloten. Brussel Mobiliteit goot de verkeersproblemen in een kaart.

De taxichauffeurs verzamelden vanochtend om 5 uur aan het Heizelplateau. Van daaruit reden ze in colonnes - en erg langzaam - naar de belangrijkste Brusselse invalswegen om er (filter)blokkades op te trekken. Ter hoogte van Ruisbroek staken betogers banden in brand. De brandweer werd opgeroepen om het vuur te blussen.

Het protest duurt nog de hele dag. Om 13.30 uur vertrekt een betoging aan het Noordstation en zullen de taxi's zich verplaatsen via Kruidtuinlaan, Pachecolaan, Sint Goedelekathedraal, Congresplein en -straat, Madouplein, Jozef II-straat, Belliardstraat, naar de Blijde Inkomstlaan en de korte Wetstraat nabij Schuman. De aankomst is voorzien om 15.30 uur.

De hinder bij het openbaar vervoer in Brussel viel vanochtend goed mee, maar is intussen toegenomen. De MIVB houdt op Twitter een stand van zaken bij over de vertragingen. De Lijn heeft het traject van in totaal dertig lijnen ingekort. Onder andere het treinstation Brussel-Noord wordt niet bediend tot 14 uur.

Waarom wordt er betoogd?

De taxichauffeurs protesteren met de acties tegen het taxiplan van mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a). In dat plan zal iedereen gelijk zijn voor de wet en worden licenties individueel toegekend en niet meer door exploitanten. Elke taxichauffeur wordt zo zelfstandige en dat is niet naar de zin van de sector, die vreest te vervallen in mini-jobs. Met de massale betoging willen de taxichauffeurs dat er nu eindelijk naar hen geluisterd wordt.

Taxigroepering GTL Taxi zegt "de woede en wanhoop van de taxichauffeurs te begrijpen". Volgens de vereniging toont het protest dat "het de hoogste tijd is dat Brussel het probleem van de Uberisatie gaat aanpakken".

"De politiek zegt duidelijk dat er te veel Ubers zijn om het niet te legaliseren. De wet wordt dus omgebouwd speciaal voor Uber", zegt Thierry Willekens, directeur van Unitax Brabant. "De 70.000 chauffeurs in België zullen hierdoor alle werkzekerheid verliezen en aan het werk moeten als kleine zelfstandige. Wij hebben alle regels opgevolgd, taximeters van bijna 3.000 euro geïnstalleerd, noem maar op. Nu zetten ze gewoon de Amerikaanse maffia naast ons en laten ze hen zonder taximeters rijden. Het Europees hof heeft een uitspraak gedaan dat ze hun chauffeurs moeten betalen en op de loonlijst zetten, maar dat gebeurt dus niet."

De wet wordt speciaal voor Uber omgebouwd. Tienduizenden chauffeurs in België zullen hierdoor alle werkzekerheid verliezen Thierry Willekens, directeur van Unitax Brabant

Volgens de Belgische Taxifederatie Febet is het probleem echter groter dan de taxi's. "Als we deze strijd verliezen, en verslaan worden door de platformen als Uber, zal het probleem zich in alle sectoren verspreiden", zegt woordvoerder Sam Bouchal. "Deze actie moet het moment vormen om een groot nationaal debat te voeren dat in vraag stelt in welke maatschappij we morgen willen leven. Gaan we proberen om de solidariteit tussen de sterkere en de zwakkere te versterken of wordt het ieder voor zich? Je zag het al bij Deliveroo waar de koeriers verplicht werden om zelfstandige te worden. Dat willen we niet."

Kritiek op Smet

Nog volgens Bouchal probeert de taxisector al sinds 2015 tevergeefs in dialoog te treden, "maar wordt er in het overlegcomité helemaal niet overlegd". "Minister Smet deelt er alleen de beslissingen van de regering mee." De chauffeurs vragen het ontslag van de minister. Die wil vandaag niet officieel reageren. Op zijn kabinet valt wel te horen dat "elke stap in dit dossier gevalideerd is geweest door de hele regering".

In het taxiplan van Smet wordt de kritiek van de misnoegde chauffeurs tegengesproken. De nieuwe licentie zal gelden als een persoonlijke erkenning, net zoals in de sector van veiligheidsagenten. De taxichauffeur heeft dan de keuze om als zelfstandige, werknemer of in een coöperatieve aan het werk te gaan. De bestaande bedrijven kunnen net zoals voorheen met personeel blijven werken, maar kunnen zelf geen licenties meer doorverkopen. Uber moet zich naar het plan van het kader schikken en zal net zoals de taxichauffeurs aan alle regels, zoals maximum- en minimumprijzen, moeten voldoen om erkenning te krijgen.

Taxidienst Uber laat intussen weten dat het wil samenwerken met de hele sector - ook de taxi's - voor een betere mobiliteit in Brussel. "We geloven dat alle professionele bestuurders een rol te spelen hebben in de verbetering van de mobiliteit in Brussel", reageert Joost Verdriesen, algemene directeur van Uber in België.

