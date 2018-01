LIVE: Storm houdt lelijk huis: dode in Waals-Brabant, dak van school vliegt weg, zwaargewonde in Antwerpen, voetbalkantine weggewaaid

De aangekondigde storm houdt momenteel lelijk huis in grote delen van het land. Code oranje is van kracht. In Waals-Brabant is een vrouw om het leven gekomen toen een boom op haar auto viel. In ons land is sinds vijf uur deze ochtend code oranje van kracht. Aan de luchthaven van Deurne (Antwerpen) is een windstoot van 119 km per uur gemeten, de hoogste windstoot tot nu toe. Vanaf 15.00 uur neemt storm in kracht af. In Nederland is in zes dichtbevolkte provincies code rood van kracht. Er zijn windstoten van meer dan 140 km/u waargenomen. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.