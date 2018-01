LIVE: Storm houdt lelijk huis: dode in Waals-Brabant, boom op schoolbusje in Kontich, voetbalkantine weggewaaid

Redactie

09u15

Bron: VRT, Belga, Eigen berichtgeving

26

Van Nooten / De Roeck

De aangekondigde storm houdt momenteel lelijk huis in grote delen van het land. Er worden windstoten tot 108 km per uur gemeten. Code oranje is van kracht. In Nederland is in zes dichtbevolkte provincies zelf code rood van kracht. Er worden daar windstoten tot 140 km/u verwacht. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.