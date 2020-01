LIVE. Specialisten aan het woord op euthanasieproces Tine Nys: “Niet gedacht dat het ooit zo ver ging komen”

22 januari 2020

Nadat gisteren de familieleden van Tine Nys aan het woord kwamen voor het hof van assisen in Gent is het vandaag de beurt aan een aantal specialisten. De eerste dame die in de getuigenstoel plaatsnam, was H.V.. De psychiater uit Sint-Niklaas sprak Tine tweemaal. Tine was van 2003 tot 2010 in behandeling in het centrum waar H.V. werkte. Tijdens het laatste gesprek in januari 2010 vroeg Tine aan H.V. om een positief verslag te schrijven voor euthanasie. Dat weigerde H.V. “Tine reageerde toen erg kwaad. Ze heeft het gesprek onmiddellijk afgebroken”, klonk het. Later vandaag komt ook professor Wim Distelmans aan het woord, voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.