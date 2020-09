LIVE. Sp.a wil enkel nog zonder MR verder: “Bouchez heeft al zijn bruggen opgeblazen” - “Lachaert gaat opdracht teruggeven” - Voorzitters zitten samen TT/FME

21 september 2020

11u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 59 De Vlaamse socialisten willen niet dat MR nog deel uitmaakt van een volgende regering en stellen hun veto tegen de aanwezigheid van de partij aan de onderhandelingstafel. "Zonder MR, anders stopt het”, klonk het vanmorgen op het partijbureau van sp.a. Dat verneemt onze redactie. Bij Open Vld klinkt het dat preformateur Egbert Lachaert ontslag zal nemen als de huidige Vivaldi-constructie van zeven partijen in elkaar stuikt. Volg de nieuwste ontwikkelingen hier live.



De gesprekken over de vorming van een nieuwe regering zitten sinds gisteren in het slop na ergernis over de houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Vooral het feit dat hij op eerder gemaakte afspraken terugkomt, en een interview in Humo waren de druppel voor de andere niet-liberale partijen aan tafel. De plenaire vergadering met alle voorzitters werd gestaakt en preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) schakelden over op bilaterale gesprekken. Vanmiddag zou er opnieuw vergaderd worden, maar sp.a wil nu niet meer verder met MR.



