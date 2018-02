LIVE: seriedoder Renaud Hardy vraagt om zitting op te schorten Veronique Coopmans HA

20 februari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor het Tongerse hof van assisen is vanochtend de het proces van de seksuele seriemoordenaar Renaud Hardy (55) hervat. De vijftiger staat terecht voor twee moorden, verkrachtingen met folteringen en twee pogingen tot moord. Gisteren werd de beschuldigde ondervraagd over onder andere zijn jeugd en de moord op Maria Walschaerts (82) . Momenteel ligt de zitting stil op vraag van de beschuldigde.

Lees hier woord voor woord het verhoor van Hardy. Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met de laatste updates.

Renaud Hardy krijgt een tafeltje ter beschikking om nota’s te kunnen nemen, maar werpt meteen een ‘technisch probleem’ op.

"Mijn dank voor het tafeltje, maar ik heb een technisch probleem. Ik ben gisteren mijn bril kwijt geraakt. Ik ben gisterenavond ook in mijn bed moeten kruipen zonder eten (snikt)… Hoe denkt u dat dat voelt?"

Voorzitter Dirk Thys: U moet ophouden met in mijn plaats te denken, ik communiceer daar niet over. Als u klachten hebt moet u die via de geijkte kanalen kenbaar maken. De openbare aanklager zal het nodige gevolg geven aan uw klacht.

Daarna gaat de voorzitter verder met het verhoor over de feiten: de moordpoging op Annie H. Op 30 september 2014 trachtte Hardy binnen te dringen bij de 68-jarige vrouw in Bonheiden, maar slaagde daar niet in. Bij zijn ondervraging door de Mechelse speurders in november, toen hij ook alle feiten bekende, gaf Hardy toe dat het de bedoeling was om Annie H. te vermoorden.

Op 30 september 2014 bent u niet binnen geraakt bij Annie H. De dag nadien op 1 oktober is er opnieuw iets gebeurd. Vertel daar eens iets over?

Hebt u moeite met situaties waarin u voelt dat u onrechtmatig behandeld wordt?

"Als ik gestresseerd ben en mij onrechtmatig behandeld voel, dan is er geen aanvoer van dopamine vanuit mijn hersenen en kan ik niet goed meer bewegen. Dan ben ik de situatie niet meer meester. Die vrijdagavond kon ik niet naar de winkel omdat er niemand met mij meeging. Doris zou komen maar ze kwam niet. Ik had haar vijf keer gebeld, maar ze nam niet op…”

Had u een loodjesgeweer mee op 1 oktober 2014?

"Ja, dat lag altijd in mijn wagen.”

Ik heb op haar rug geschoten. Niet om haar te treffen, maar om haar te terroriseren Renaud Hardy

Volgens u stond ‘uw frietketel in brand’. Wat heeft u toen gedaan? Heeft u een slachtoffer gevonden?

"Ja, mevrouw Smekens. Ik kende haar niet, neen. Ze was een toevallig slachtoffer. Ik zag haar voorbij fietsen. Ik heb loodjes in mijn loodgeweer gedaan en heb op haar rug geschoten. Niet om haar te treffen, maar om haar te terroriseren…"

U weet toch dat als u de trekker van zo’n geweer overhaalt dat u iemand daarmee gaat kwetsen? U bent toch een verstandig man?

"Neen, ik was zelf zo erg gekwetst. Ik wilde laten voelen hoe dat voelt van zelf zo gekwetst te worden.”

U werkt uw frustratie uit op een willekeurig slachtoffer. Wat bereikt u daar dan mee?

Hardy antwoordt net zoals gisteren opnieuw naast de kwestie.

"Ja, Doris had mij laten zitten. Ik had een klein bijltje. Ik wilde daar binnen en niet binnen…"

U hebt drie, vier keer geschoten, en dan?

“Ze reed weg en ik ben erachter gereden. Tot haar man daar stond."

Diezelfde avond bent u ook met uw loodjesgeweer gaan aanbellen bij mevrouw Van Kerkhoven?

"Ja, ik heb daar ook geschoten, vanop een meter of acht afstand. Ik heb op haar hart gericht.”

Niet veel later heeft u bezoek gekregen van de politie en bent u gearresteerd?

“Ja."

Het was de eerste keer dat u in de gevangenis terechtkwam?

"Ja, dat klopt."

U heeft in voorlopige hechtenis gezeten voor de feiten op mevrouw Smekens. Op 18 december bent u dan in voorlopige vrijheid gesteld?

"Ja, ik werd vrijgelaten onder voorwaarden."

Neen, dat is iets anders. U kreeg elektronisch toezicht, met een enkelband.

“Ja, maar ze kunnen u dan volgen hé, overal. Dat is ongelooflijk.”

Ik had nog nooit in de cel gezeten. Daar waren mannen, die zaten daar al zes jaar. Ik had het daar heel lastig Renaud Hardy

Wat deed dat met u, zo’n eerste keer in de gevangenis?

“Het ging al niet goed met mij."

Hardy begint weer totaal naast de kwestie te vertellen tot de voorzitter hem terug aanmaant bij de les te blijven.

"Het is een wereld van corruptie en vriendjespolitiek. Ik had nog nooit in de cel gezeten. Daar waren mannen, die zaten daar al zes jaar. Ik had het daar heel lastig."

Kon u die beslissing begrijpen, van die voorlopige hechtenis?

"De onderzoeksrechter heeft mij gedemoniseerd. Hij heeft mij overladen met alle zonden van Israël. De zotste eerst."

Men trof ook kinderpornografisch materiaal aan bij u, dat is toch normaal dat men dat gaat onderzoeken?

"Ik zou een pedoseksueel zijn omdat ik foto’s van nudisten op mijn computer heb staan."

Hardy jaagt zich erg op en begint dan weer een verhaal te vertellen, volledig naast de kwestie.

Mijnheer Hardy, ik vraag u vriendelijk om bij de les te blijven. Antwoord op mijn vraag, of antwoord niet, maar spreek niet over iets totaal anders als ik u iets vraag.

Op de vraag wat die celstraf met hem deed, volgt weer geen concreet antwoord.

De voorzitter wil verder gaan met de volgende vraag, maar Hardy vraagt om de zitting te schorsen. Dat wordt hem toegestaan, waarna het verhoor wordt stilgelegd.

De ondervraging van Hardy zal nog de hele voormiddag in beslag nemen. Vanaf 14 uur worden de eerste getuigen in dit proces verhoord. Het gaat om de speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen en Halle-Vilvoorde, die het volledige onderzoek uit de doeken zullen doen.