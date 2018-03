LIVE: Regering kondigt hervormingen aan bij Federaal Voedselagentschap na nieuw vleesschandaal: "Dit zijn maffiapraktijken" TT

12 maart 2018

14u33

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Federaal Minister van Landbouw en Middenstand Denis Ducarme (MR) heeft in de Kamer hervormingen aangekondigd bij Voedselagentschap over de manier van controleren en het doorspelen van informatie naar de politiek. Het FAVV moet zich momenteel in het parlement verdedigen voor het nieuwe vleesschandaal rond het bedrijf Veviba.

Ducarme wil een audit naar de controles en controleprocessen bij het FAVV en die zal gevolgen hebben op de manier waarop het agentschap controleert en informatie doorspeelt naar de politiek. Sinds hij minister van Landbouw is geworden, heeft de minister naar eigen zeggen tekortkomingen bij het FAVV vastgesteld.

Minister Ducarme noemde de praktijken bij Veviba en moederbedrijf Verbist "fraude op grote schaal", die hij "als maffia-praktijken blijft bestempelen". Zowat 70 procent van de paletten vlees die eind februari bij de huiszoeking in het bedrijf werden gecontroleerd, bleek om uiteenlopende redenen niet in orde met de regelgeving, luidde het. De erkenning van het bedrijf werd daarop ingetrokken. Maar nu blijkt het FAVV twee jaar geleden al signalen te hebben gekregen dat er zaken foutliepen bij Veviba.

Ontslag

Oppositiepartij sp.a vraagt dat de topman van het FAVV ontslag neemt. Het voedselagentschap had kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zeker omdat het niet de eerste voedselcrisis is, zo zei sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht in De ochtend.

Lambrecht wil alvast duidelijke antwoorden over de rol en de werking van het Voedselagentschap. Ze is niet mals voor het FAVV. "De eieren-crisis ligt ruim zes maanden achter ons en opnieuw wordt de consument geconfronteerd met een voedselschandaal. En opnieuw rijzen twijfels over de rol en werking van het Agentschap voor Voedselveiligheid", zegt de sp.a-politica in een persbericht.

"Geen kordaat optreden"

In De ochtend ging de sp.a-politica nog een stap verder. Volgens haar moet FAVV-topman Herman Diricks "zijn verantwoordelijkheid nemen". "Ik verwachtte dat al bij de fipronilcrisis en ik zie de directeur nu weer heel rustig zeggen dat alles in orde is. In iets meer dan een jaar tijd hebben we dus twee voedselcrisissen waarbij de communicatie van het voedselagentschap niet oké is en waarbij ook niet kordaat wordt opgetreden."

"Het Rekenhof heeft reeds in 2017 gevraagd dat het Voedselagentschap dringend haar aanbevelingen voor een betere werking zou volgen", gaat Lambrecht verder. "Twee crisissen in één jaar tijd, eerst met de eieren en nu met ons vlees, dat moet wel voldoende zijn om de positie van de topman in vraag te stellen."