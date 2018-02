LIVE: "Er is geen sluitend bewijs dat Ayari geschoten heeft op politie"

ep

08 februari 2018

07u44

Bron: Belga

301

In het Brusselse justitiepaleis vindt de tweede zittingsdag plaats rond de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst. Er is merkelijk minder interesse vanwege de nationale en internationale pers. Sven Mary liet weten dat hij Salah Abdeslam blijft verdedigen, ook al erkent die laatste de legimiteit van de rechtbank niet.