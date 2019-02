LIVE. Politie moet Greta Thunberg begeleiden wegens massale aandacht tijdens zevende klimaatmars HA LH

21 februari 2019

13u59

Bron: Belga 0 Een nieuwe donderdag, een nieuwe klimaatmars in Brussel. En deze keer stapt ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) mee. De persbelangstelling voor de tiener is enorm. De mars liep daardoor vertraging op, maar is inmiddels gestart. Eerder op de dag wees Thunberg de Europese politici op hun verantwoordelijkheid.

De aanwezigheid van Thunberg maakt de altijd enthousiaste klimaatjongeren zo waar nog enthousiaster. Het meisje wordt als een heldin onthaald. Ze krijgt politiebescherming door de overweldigende media-aandacht, maar blijft daar ijzig kalm onder. Voor mede-activiste Kyra Gantois werd het even te veel en vloeiden er tranen.

Langs de kant staan rijen mensen om een glimp op te vangen van Thunberg. Haar naam wordt gescandeerd en jongeren roepen “Greta we love you” wanneer ze hun inspiratiebron voor het eerst in levende lijve zien.



De mars trekt opnieuw van het Noordstation naar Brussel-Zuid, door het hart van de hoofdstad. Hoeveel spijbelende jongeren ditmaal deelnemen aan de betoging is nog onduidelijk.

De jongeren zijn alvast weer enorm enthousiast. Slogans als “On est plus chaud que le climat”, “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” en “Luister naar ons signaal: België koolstofneutraal” weerklinken luid.

Thank you @GretaThunberg for mobilising a generation 👏👏👏 #YouthforClimate #klimaatmars

Aangemoedigd door omstaanders

In de straten worden de jongeren aangemoedigd door omstaanders en mensen die hen vanuit kantoorgebouwen toejuichen. En de jongeren willen allemaal een glimp opvangen van hun grote inspiratiebron Greta Thunberg. De klimaatspijbelaars houden ook opnieuw tientallen tot honderden borden met niet mis te verstane boodschappen in de lucht.

Een opvallende deelnemer die voor de stoet loopt, is Aäron Fabrice. De 21-jarige uit Oostduinkerke heeft zich volledig gehuld in ballonnen die hij zelf op het strand opraapte. “Ik ruim al acht jaar de plastic soep op aan de kust”, zegt hij. “We moeten stoppen met het oplaten van ballonnen en het gebruiken van helium. Ze worden allemaal de lucht in gestuurd en waar komt het dan terecht? In de zee, in beken of op het land.”

Steun van klimaatwetenschapper van Ypersele

Jean-Pascal van Ypersele, voormalig vicevoorzitter van het IPCC, steunt de klimaatspijbelende jongeren. “De jongeren en het IPCC zijn samen sterker. Greta (Thunberg), Adélaïde (Charlier, de oprichtster van de beweging van klimaatspijbelaars aan Franstalige kant) en Anuna (De Wever) zijn erin geslaagd de volwassenen voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen door hen te vragen wat ze gaan doen met hun toekomst. Het is moeilijker om te ontlopen dan de rapporten van het IPCC”, aldus van Ypersele.

Volgens onze landgenoot is het “te laat om terug te komen op de fouten uit het verleden maar niet om de negatieve gevolgen ervan te beperken.”

Chaque semaine #Youth4Climate Bravo! Vous êtes trop forts! Plus chaud que le climat!

Vous êtes merveilleux !!! #youthforclimate #Brussels

Tête du cortège de la marche pour le climat #YouthforClimate à hauteur de Pachéco

Kop van de stoet van de klimaatmars #YouthforClimate ter hoogte van Pacheco

⤵ Live map parcours ⤵https://t.co/5Uc3rAFJRM PolBru(@ zpz_polbru) link

Het protest van de Belgische klimaatspijbelaars is deze week Europees getint, want er zijn ook delegaties uit Nederland en Duitsland die Youth for Climate komen steunen om samen een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen in Europa. En ook de Grootouders voor het Klimaat zijn opnieuw op het appel.

Voor Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois begon de dag in het Europees Economisch en Sociaal Comité, waar Thunberg in een speech de politici op hun verantwoordelijkheid wees.

