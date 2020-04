LIVE. Paus roept op om niet toe te geven aan de angst. Ouderen nog zeker tot het einde jaar contact met omgeving vermijden

• Er werd gisteren alweer een recordaantal van 327 coronadoden gerapporteerd in ons land. De meeste overlijdens (219) vielen in de rusthuizen.• Het uitgebreide kernkabinet heeft zaterdag vergaderd om de violen te stemmen over een aantal coronamaatregelen • De politie houdt dit paasweekend opnieuw controles op niet-essentiële verplaatsingen.• De VS zijn met meer dan 20.000 sterfgevallen nu het zwaarst getroffen land ter wereld. Reizen naar het buitenland is wellicht niet mogelijk deze zomer . Dat zegt professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertengroep.• Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moeten oudere mensen nog zeker tot het einde van het jaar de contacten met hun omgeving beperken vanwege de coronapandemie.